Danielle Bouchard à l'école du coronavirus

Confinée comme nous tous, la première Québécoise à se battre pour un titre mondial s’ennuie des élèves de sa classe de l’école Alice-Parizeau située dans le quartier Bordeaux/Cartierville, dans le nord de Montréal.

Je m’ennuyais vraiment de mes élèves, au point où je les ai tous appelés. J’ai parlé avec les parents. J’ai mis en place un courriel de groupe pour rester en contact avec les 16 élèves de ma classe , a d’abord indiqué l’enseignante titulaire qui est aussi l’entraîneuse attitrée de Kim Clavel.

C’est sûr que ce n’est pas facile, parce que comme plusieurs membres du corps enseignant, je ne sais pas sur quel pied danser. On est un peu dans le noir sur la marche à suivre au sujet des consignes syndicales ou des commissions scolaires qui sont imprécises ou incomplètes , a reconnu Bouchard, qui exerce son métier dans la même école depuis déjà 22 ans.

À ses dires, l’école Alice-Parizeau dessert un milieu défavorisé, ce qui explique le petit nombre d’élèves présents dans sa classe. Beaucoup d’entre eux ont des besoins spécifiques ou des difficultés d’apprentissage.

Elle n’a donc pas attendu davantage pour rétablir le contact avec ses élèves. Plusieurs de ses collègues de travail ont adopté la même approche dans l’espoir que les enfants confinés à la maison ne perdent pas les acquis faits depuis le début de l’année scolaire.

J’ai commencé il y a deux semaines en créant mon groupe courriel pour dire aux enfants qu’ils pourraient me rejoindre de cette façon s’ils avaient besoin de me parler. Je les ai ensuite appelés un à un. J’ai parlé aux enfants et aux parents. J’ai aimé l’expérience et je pense que les enfants ont beaucoup apprécié parce qu’ils s’ennuient de l’école.

Danielle Bouchard, entraîneuse de boxe et enseignante