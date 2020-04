Les Sénateurs d'Ottawa comptent quatre nouveaux cas de coronavirus

Quatre nouveaux cas de coronavirus sont recensés au sein des Sénateurs d’Ottawa, mais l’organisation affirme que toutes les personnes atteintes – trois joueurs et un membre du personnel, selon plusieurs médias – sont déjà rétablies.

Les Sénateurs ont fourni une mise à jour médicale, mercredi, dans laquelle le club confirme que 4 personnes, parmi les 52 qui se sont rendues en Californie avant l’interruption de la saison, ont obtenu des résultats positifs à la COVID-19.

« Les membres de l'équipe et du personnel se sont placés en isolement le vendredi 13 mars et se portent bien, a indiqué l’équipe dans un communiqué. Tous les résultats de tests ont maintenant été reçus et ceux qui ont obtenu des résultats positifs sont maintenant guéris. »

Les Sénateurs ont joué trois matchs à San José, à Anaheim et à Los Angeles dans les jours qui ont précédé l’interruption de la saison, le 12 mars dernier. Un joueur de l’équipe ottavienne était devenu six jours plus tard le premier porteur du coronavirus dans la Ligue nationale de hockey.

L’analyste des matchs des Sénateurs à la radio, Gord Wilson, a lui-même reçu vendredi dernier un résultat positif au coronavirus.