COVID-19 : Shamit Shome se tient bien occupé avec ses études

Quand il ne discute pas avec des amis ou des membres de sa famille, Shome s'entraîne et se plonge dans les livres. L'Albertain de 22 ans en est à la dernière session d'un programme universitaire qui mène à un diplôme en génie électrique.

Les jours sont un peu plus longs que la normale, on dirait, mais ça se passe bien, confie Shome. Il s'agit juste de trouver différentes choses à faire quand on est seuls chez soi.

Le onze montréalais lui a préparé un programme d'entraînement, en plus de lui fournir un vélo stationnaire, en attendant la reprise des activités dans la MLS.

Outre l'épicerie, Shome s'est limité à la marche et à la course comme sorties.

Il s'agit de respecter les directives du gouvernement... Rester autant que possible à la maison , déclare-t-il.

Changement d'université

Shome a d'abord fréquenté l'Université de l'Alberta, mais a transféré à l'Université Concordia.

C'est assez occupé, résume-t-il à propos de ses études. J'ai eu un peu de temps pour faire du rattrapage, en tenant compte de la saison et tout ça.

Shamit Shome Photo : La Presse canadienne / Neil Davidson

Le onze montréalais a repêché Shome au deuxième tour (41e au total) lors du SuperDraft de la MLS en 2017.

Il a été peu utilisé par l'Impact à ses deux premières saisons, prenant part à six matchs de saison, incluant deux départs.

Shome a cependant disputé 27 rencontres, dont 18 départs, durant la campagne 2019.

Les deux premières années ont été difficiles, mais j'ai continué à travailler, et j'ai eu mon occasion. Maintenant, je dois faire de même cette année. Shamit Shome, milieu de terrain de l'Impact de Montréal

Shome se plaît à jouer sous la gouverne du nouvel entraîneur-chef Thierry Henry, qu'il décrit comme une légende du soccer .

Il a joué au plus haut niveau, il a joué avec des joueurs incroyables , indique le milieu de terrain.

Shome a été désigné comme partant lors des deux matchs de l'Impact cette saison, avant la suspension des activités du circuit Garber, le 12 mars dernier. Il n'y aura pas de reprise des matchs avant le 10 mai, au plus tôt.

Il a également effectué ses débuts avec l'équipe nationale du Canada en janvier, aidant l'équipe à battre la Barbade à deux reprises.