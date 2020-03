COVID-19 : le visage du baseball pourrait changer, estime Alex Agostino

Je devrais être en train de préparer un repêchage de 40 tours. Ça, c'est quatre mois de baseball tous les jours! Je suis plutôt pris à regarder des vidéos et à réviser mes rapports, dit-il au cours d'un entretien téléphonique avec La Presse canadienne. Tout le monde est dans le néant.

Le Québécois qui occupe le poste de superviseur (cross-checker dans le jargon) pour les Phillies de Philadelphie est confiné avec sa conjointe dans son domicile de la Rive-Sud de Montréal. Le baseball majeur (MLB) a déjà établi qu'il y aurait un repêchage, mais la date et surtout le format auront beaucoup changé.

Au lieu de se tenir au début de juin, il devrait se dérouler par téléconférence quelque part en juillet. Et au lieu des 40 tours habituels, il ne sera constitué que de 5 à 10, ce qui lui fait craindre pour le travail de dépisteur tel qu'on le connaît présentement.

Qu'on parle de 5 ou 10 tours, ça élimine tout le travail effectué par les dépisteurs régionaux, car leur impact se fait sentir beaucoup plus tard, souligne celui qui compte plus de 25 ans de métier dans la MLB. Les premiers tours, tout le monde connaît les joueurs, et c'est le travail du dépisteur-chef, des superviseurs nationaux et des superviseurs régionaux, comme moi.

Si ce format perdure, ce sera la fin du dépistage comme on le connaît dans le baseball majeur. Les joueurs seront évalués lors d'immenses séances d'entraînement supervisées (combine) par le dépisteur-chef et ses superviseurs. Les dépisteurs régionaux disparaîtront. Une équipe comme les Astros a déjà commencé à couper dans son personnel de dépistage. Alex Agostino, superviseur des Phillies de Philadelphie

C'est facile pour un dépisteur régional d'aimer Aaron Nola, qui a été repêché 7e au total. C'est pas mal plus difficile de mettre ta tête sur le billot pour un choix de 17e tour que personne n'a vu sauf toi, qui joue dans une petite école secondaire inconnue. C'est là que le bon dépisteur régional fait son travail pour une organisation (...) Le gars de l'école secondaire, qui a pris quatre pouces dans l'hiver et qui a mis sept ou huit milles à l'heure sur sa rapide, tu ne le verras plus.

Le format du repêchage est un gain effectué par la MLB. L'Association des joueurs a de son côté obtenu que le temps de service des joueurs des Majeures s'accumule en 2020, peu importe qu'il y ait du baseball ou non. L'an prochain, le repêchage pourrait compter jusqu'à 20 tours, mais également que cinq.

Avec cinq tours, c'est difficile d'alimenter une formation de 26 joueurs dans les Majeures et six équipes des ligues mineures , estime Agostino, qui a aussi oeuvré au sein des organisations des Expos de Montréal et des Marlins de la Floride.

Cette stratégie s'inscrit dans un objectif plus large de la MLB, qui souhaite retrancher 42 équipes des ligues mineures. Plus besoin de 40 tours dans ce cas.

Je parlais à un collègue, il me disait que si cette formule devient la norme, il devient inutile, car c'est autour du 20e tour que sa contribution se fait sentir.

Cela changerait également la donne pour les joueurs amateurs. Après le repêchage, les équipes auront le droit d'embaucher des joueurs qui n'auront pas été repêchés. Mais la MLB a plafonné les bonis de signature à 20 000 $ US (28 136 $ CA) dans ces cas.

C'est certain que cette situation va affecter la carrière de certains baseballeurs. Si on y va avec cinq tours, tu parles d'environ 165 joueurs repêchés avec les choix compensatoires. Si tu es un bon espoir universitaire qui aurait été repêché disons au septième tour, tu aurais probablement signé pour 175 000 dollars et tes frais de scolarité pour les années qu'il te reste à compléter à la fin de ta carrière.

Si tu n'es pas repêché dans les cinq premiers tours, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon joueur! Il y a de maudits bons joueurs de balle réclamés aux 8e, 9e, 15e, 17e tours, etc. C'est là que les dépisteurs régionaux font leur travail. Alex Agostino, superviseur des Phillies de Philadelphie

Maintenant, si tu aimes un gars, tu n'as que 20 000 dollars à lui offrir. Les Yankees? Ils ont 20 000 dollars aussi. Un joueur qui signait un contrat après sa troisième année universitaire pour 100 000, 150 000 000 ou 175 000 dollars, ça lui donnait un petit coussin de quatre ou cinq ans dans les ligues mineures. Ça lui permettait de s'entraîner l'hiver au lieu de se trouver un emploi. Maintenant, avec 20 000 dollars, ça ne te donne qu'une année environ pour savoir s'ils sont vraiment des espoirs ou non. Certains préféreront terminer leurs études au lieu de signer pour ce montant.

Selon l'agent Scott Boras, 226 joueurs de troisième année universitaire ou plus ont été repêchés après le 10e tour en 2019.

Ce sont de bons joueurs, note Agostino. Cette mesure ne fera pas mal aux meilleurs espoirs, qui signeront des bonis de quelques millions de dollars de toute façon.

Quant à la saison 2020, Agostino ne souhaite pas la voir s'étendre indéfiniment.