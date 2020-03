Que serait devenu le monde du sport sans Marvin Miller?

Il y a quelques mois, notre collègue Olivier Paradis-Lemieux avait publié un texte fascinant à l’occasion du lancement de l’autobiographie de Jim Quinn. Inconnu des amateurs de sports, Quinn n’en est pas moins une sorte de légende. Sur une période de plus de 40 ans, cet avocat new-yorkais spécialisé en droit du travail a réussi un exploit peu banal: il a tour à tour conseillé ou représenté les syndicats des joueurs de la MLB, de la NFL, de la LNH et la NBA alors qu’ils étaient en conflit de travail.

J’ai dû combattre toute ma vie l’idée que l’argent est un problème quand il est dans la poche des athlètes, mais pas quand il va dans celle des propriétaires , avait alors confié Jim Quinn.

Après l’achat de l’autobiographie de Quinn, je me suis lancé dans la lecture des biographies de plusieurs anciens leaders syndicaux du monde du sport nord-américain. C’est ainsi que je suis tombé sur l’autobiographie de Marvin Miller, qui est sans doute l’homme qui a eu le plus d’impact dans le monde du sport professionnel au cours des 60 dernières années.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux amateurs de sport ont le temps et l’envie de lire des ouvrages intéressants. Certains ont même recours aux réseaux sociaux pour solliciter des recommandations. C’est ce qui m’a incité à vous parler de A Whole Different Ball Game: The Inside Story of the Baseball Revolution (écrit par Marvin Miller, maison d’édition IVAN R. DEE (Chicago), publication en 1991 et réédition en 2004).

Pour quiconque aime le sport, ce livre est du véritable bonbon.

Il est d’ailleurs toujours d’actualité parce que Marvin Miller, huit ans après son décès, sera admis au Temple de la renommée du baseball cette année. À la lecture de son récit, on comprend d’ailleurs pourquoi le légendaire leader syndical a fait jurer à ses enfants de ne jamais se présenter à cette cérémonie d’introduction si jamais on lui ouvrait les portes du panthéon.

Les amateurs de hockey s’y font par ailleurs raconter les débuts de Donald Fehr au sein de la MLBPA. Ce dernier, depuis 2010, est le chef de la direction de l’Association des joueurs de la LNH.

Les anciens partisans des Expos y découvriront par ailleurs quelques passages, pas nécessairement flatteurs, sur l’ex-propriétaire Charles Bronfman et l’ex-directeur général de l’équipe, John McHale.

En 1966, Marvin Miller est économiste et négociateur en chef d’un des plus puissants syndicats américains, le Syndicat des travailleurs de l’acier. Malgré les conseils de quelques-uns de ses proches, il quitte ce poste prestigieux pour relever le pari, complètement fou, d’aider les joueurs de la MLB à se regrouper pour négocier et améliorer leurs conditions de travail.

À cette époque, le niveau de militantisme ou de connaissance des enjeux syndicaux se situe à moins mille parmi les joueurs de la MLB. Même s’ils sont exploités depuis 100 ans et privés des droits fondamentaux dont jouissent pourtant les travailleurs ordinaires , les baseballeurs se méfient des syndicats et insistent pour que leur leader entretienne de bonnes relations avec les propriétaires.

Lors de sa première entrevue pour le poste, abasourdi, Miller apprend que ce sont les propriétaires qui financent les activités de l’Association des joueurs(!) même si cette pratique contrevient aux plus élémentaires lois du Travail et qu’elle est passible de peines allant jusqu’à l’emprisonnement.

Qui plus est, les trois joueurs menant l’entrevue, Robin Roberts, Harvey Kuenn et Jim Bunning, ne semblent pas au fait de la réelle mission d’un syndicat. Ils ne se préoccupent pas de leurs salaires ou de leurs conditions de travail. Seule l’amélioration du fonds de retraite les intéresse. En plus, ils racontent naïvement à Miller que dans l’éventualité où il obtiendrait le poste de représentant des joueurs, ils apprécieraient que son conseiller juridique soit Richard Nixon (futur président des États-Unis, républicain convaincu et grand ami du patronat) afin de rassurer... les propriétaires!

Dans le cas des joueurs de la MLB, l’expression partir de loin était alors un spectaculaire euphémisme.

Incroyablement, malgré les nombreuses embûches placées sur son chemin par les propriétaires, Marvin Miller est parvenu à éduquer les joueurs et à leur faire prendre conscience de la réelle valeur de leur travail.

Entre la négociation de leur première convention collective en 1968 (aussi une première dans le sport professionnel nord-américain) et la retraite de Miller en 1982, les membres de l’Association des joueurs de la MLB ont vu leur salaire moyen passer de 19 000 $ à 326 000 $

La plume de Marvin Miller, captivante, incisive et teintée d’humour, nous transporte dans les coulisses des négociations, des conflits de travail (lockouts et grèves) et des importants débats juridiques qui ont marqué son mandat.

La cause la plus importante est probablement survenue en 1974 alors que les lanceurs Andy Messersmith (Dodgers de Los Angeles) et Dave McNally (Orioles de Baltimore) ont vu le contrat les liant à leur équipe venir à échéance et décider de jouer la saison suivante sans signer de nouvelle entente.

Depuis des décennies, les contrats de joueurs comportaient la fameuse clause de réserve selon laquelle une équipe avait le droit de prolonger unilatéralement, pour une année, le contrat d’un joueur qui refusait de signer une nouvelle entente. Dans l’esprit des propriétaires, cette clause faisait en sorte qu’ils pouvaient répéter l’opération après chaque saison et que les joueurs leur appartenaient à vie.

Mais ce n’était pas ce que disait la clause. Messersmith et McNally ont déposé un grief et l’arbitre Peter Seitz a statué qu’ils étaient effectivement libérés de leur contrat et qu’ils étaient joueurs autonomes.

Cette décision a semé la furie du côté des propriétaires.

La formation d’économiste de Miller l’a alors bien servi. Il s’est rendu compte que si tous les joueurs devenaient automatiquement autonomes à la fin de leur contrat, l’abondance de joueurs sur le marché allait avoir un effet baissier sur les salaires de ses membres. Il a alors réconforté les propriétaires en négociant une clause obligeant les joueurs à compléter six saisons avant d’accéder à l’autonomie. Et les salaires ont continué de monter en flèche.

Tout au long de son autobiographie, Marvin Miller ne s’est pas gêné pour malmener les propriétaires dépassés et avides de pouvoir et les journalistes sportifs qui ne comprenaient pas la différence entre une grève et un lock-out et qui maugréaient parce que leur petite routine était chamboulée pendant les conflits.

Mais son souffre-douleur favori, de loin, reste l’ex-commissaire Bowie Kuhn (de 1969 à 1984), qu’il fait carrément passer pour l’idiot du village.

Bowie Kuhn doit être identifié comme le plus important contributeur aux succès de l’Association des joueurs. Ses initiatives se retournaient contre lui; ses tentatives d’assumer le leadership créaient des divisions. Son inhabileté à faire la distinction entre la réalité et ses préjugés, son manque d’intérêt envers les droits des joueurs `(...) tous ces facteurs ont fait de lui un ingrédient vital de la croissance et de la force du syndicat. Pour paraphraser Voltaire alors qu’il parlait de Dieu, si Bowie Kuhn n’avait pas existé, il aurait fallu l’inventer , écrit-il.

Un vieil adage du baseball veut que l’essentiel du jeu se passe au monticule (the name of the game is pitching). Mais quand on termine l’autobiographie de Marvin Miller, on se dit que finalement the name of the game est sans doute la solidarité.

Le jour où les baseballeurs ont vraiment appuyé leur leader en se serrant les coudes, ils ont remporté leurs plus importantes batailles de l’histoire de leur sport.