Le domicile des Blackhawks et des Bulls de Chicago transformé en entrepôt

Le United Center de Chicago, domicile des Blackhawks (LNH) et des Bulls (NBA), sert maintenant d'entrepôt pour les banques alimentaires locales et le stockage d’équipements médicaux.

Cette stratégie a été adoptée le 25 mars en réponse à un décret de l’État de l’Illinois et du gouvernement fédéral américain dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

L’espace supplémentaire ainsi créé permettra aux responsables des banques alimentaires de faire appel à davantage de bénévoles pour l’assemblage et la distribution de paniers de vivres, tout en respectant le protocole de distanciation physique.

De plus, des masques, des jaquettes et des gants ont été acheminés vers l’amphithéâtre et seront distribués à partir de dimanche aux hôpitaux et cliniques de l’Illinois.