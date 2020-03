Le décompte olympique est relancé à Tokyo

Le décompte a repris au 479e jour. C'est donc le temps qu'il reste pour reprogrammer ces Jeux olympiques, reportés pour la première fois en 124 ans.

Je crois que ces Jeux olympiques auront une signification historique particulière , a dit Yoshiro Mori, président du comité d'organisation, en précisant que personne ne peut savoir si la pandémie de coronavirus aura été vaincue dans un an.

C'est la prière que je fais, et je crois qu'elle sera entendue , a précisé l'ancien premier ministre japonais.

Ce report doit permettre au mouvement olympique de réfléchir.

Je vois ce report comme une occasion que doit saisir le mouvement olympique, plutôt qu'une défaite , a expliqué David Wallechinsky, président de la Société internationale des historiens de l'olympisme à l'agence Associated Press.

L'annulation des Jeux n'était pas une solution viable, car l'impact financier aurait été bien plus complexe et étendu , a-t-il ajouté.

Si le report est d'un an, et que les Jeux auront quand même lieu en plein été, c'est en raison de la télévision. Les Jeux de 1964 ont eu lieu en octobre, quand la météo est plus agréable pour les athlètes, et même les Jeux annulés de 1940, en raison de la guerre, auraient eu lieu en octobre. Or, les Jeux en 2021 auront lieu en plein été. Ce qui en dit long sur le pouvoir de la télévision et de NBC , a affirmé l'historien.

La flamme olympique est pour l'instant au repos et à l'abri, dans la préfecture de Fukushima.