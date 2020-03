Coronavirus : Shea Weber tente de garder la forme et son calme

Jack Eichel, des Sabres de Buffalo, Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, et Aleksander Barkov, des Panthers de la Floride, ont également participé à l’exercice.

Répondant aux questions touchant leur quotidien en ces temps de pandémie, Weber s’est empressé de souligner, avec une pointe d’humour, à quel point il en avait plein les bras pour éviter que ses trois enfants n’essaient de s’entretuer.

On reste occupés, mais d’une façon différente. Un seul d’entre eux avait commencé à fréquenter l’école. On offre des activités du niveau de la maternelle pour l’aîné. L’après-midi, on occupe tout le monde avec des activités extérieures que l’on peut pratiquer autour de la maison , a expliqué Weber.

Interrogé sur les moyens qu’il utilisait pour maintenir sa condition physique, Weber a reconnu que c’était là une facette plus compliquée en raison du confinement imposé par la COVID-19.

Je crois que c’est l’aspect le plus difficile pour tous les joueurs. On est dans l’inconnu face à une reprise possible des activités de la ligue. Votre routine d’entraînement s’aligne sur le moment où vous devrez être prêt. On essaie autant que possible de garder la forme. Shea Weber, capitaine du Canadien de Montréal

Weber a ajouté que si les joueurs du Tricolore sont demeurés en communication avec les préparateurs physiques de l’équipe, et qu’en dépit du fait que chacun a en main un programme personnalisé, il était difficile de savoir si tout le monde suivait les recommandations.

Face à la proposition mise de l’avant par le défenseur P.K. Subban, pour une formule éliminatoire impliquant toutes les équipes de la LNH, Weber y voyait du positif du point de vue du Canadien.

C’est sûr que ça nous donnerait une place en séries, mais ça ne serait pas juste pour les équipes de tête. Il y a tellement de scénarios possibles. Ce n’est pas de notre ressort. Peu importe qui y participera, les joueurs auront besoin d’une préparation, d’une sorte de mini-camp d’entraînement en raison de la longue pause. Mais ce que nous vivons en ce moment est tellement plus important que le hockey , a soutenu le capitaine.

Shea Weber Photo : Associated Press / USA Today Sports

Messager du gouvernement

Concernant le message qu’il a enregistré pour le gouvernement du Québec pour inviter la population à respecter les consignes de confinement et de lavage des mains, Weber a dit que cette implication était importante à ses yeux.

Nous devons comprendre que nous sommes tous concernés. C’est la seule façon de faire. Ça ne fonctionne pas dès qu’un individu sort du cadre, ça risque de tourner mal pour quelqu’un d’autre. Quand on m’a approché, j’étais prêt à aider. J’espère que cela peut influencer ceux qui songeaient encore à sortir entre amis. On traverse une période difficile. Mais on s’en sortira en se serrant les coudes. Shea Weber, capitaine du Canadien de Montréal

Pour Weber, l'important pour les joueurs est de rester en santé et en sécurité en attendant que la situation permette la reprise du jeu.