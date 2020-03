Les Jeux au temps de la pandémie

C'est ce que l’on souhaite tous. Que lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux, la pandémie de la COVID-19 ne soit plus qu’un mauvais souvenir. Et que oui, nous aurons tous retrouvé l’immense plaisir de se réunir, collés les uns sur les autres, pour vivre ce grand événement sportif et culturel.

Avant cette grande célébration, il y a énormément de travail à faire d’ici l’été 2021. Repenser les budgets, qui de toute évidence seront plus serrés, déterminer comment se termineront les qualifications aux niveaux international et national, et donc refaire l'ensemble du calendrier de compétitions. Il y a encore pour l’instant de nombreux inconnus. Vivement que la vie reprenne son cours.

De nous tous, les athlètes paralympiques sont probablement les mieux équipés pour affronter ces temps difficiles. Ils sont des champions de la résilience, tout leur quotidien est basé sur l’adaptation. Alors, ce n'est pas le report d’une année des Jeux qui devrait les démotiver. Ils en ont vu d’autres.

Au moins, les choses sont maintenant claires. Les Jeux de Tokyo 2020 auront lieu en 2021.

Soyons honnêtes, quand on dit Jeux, on pense encore spontanément à olympiques.

Les cinq anneaux sont devenus une marque de commerce reconnue par l’ensemble de la planète, un symbole qui a transcendé les guerres et qui va, sans aucun doute, survivre à la pandémie.

Il y a aussi les Jeux PARALYMPIQUES, qui eux commencent à peine à prendre racine dans l’imaginaire collectif. Pour eux, est-ce que le report d’un an est une mauvaise nouvelle sur le plan de la visibilité et de la reconnaissance?

À mes yeux, le report d’une année n’a pas de conséquences en soi quant à la visibilité des paralympiens, nous a confié Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. Nos athlètes jouiront de la même visibilité, mais un an plus tard. La marque paralympique ne cesse de croître tant au Canada que dans le monde.

Par contre, si nous avions vécu la même situation il y a 12 ans, je doute que nous aurions reçu le même intérêt médiatique que nous connaissons aujourd’hui face aux Jeux de Tokyo. Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien

Benoît Huot aux Jeux paralympiques de Rio Photo : Getty Images / Friedemann Voge

C’est sûr que les Paralympiques s’installent de plus en plus, entre autres grâce à des champions comme Chantal Petitclerc et Benoît Huot, qui ont fait beaucoup et qui font encore beaucoup pour la reconnaissance de ce mouvement. On peut dire que le Canada fait figure de meneur sur la scène internationale.

Chez nous, il est intéressant de réaliser qu’il semble y avoir une saine relation entre les comités olympique et paralympique. Avant même que le CIO annonce le report des Jeux, le Canada avait déjà pris la décision de ne pas envoyer ses athlètes au Japon cet été, par ces temps incertains. Après consultation avec les fédérations sportives nationales et les comités d'athlètes, l’annonce a été faite le 22 mars au soir.

Pour le président du Comité paralympique canadien, le moment décisif est arrivé en début d’après-midi le 22 mars, quand le CIO a annoncé la mise sur pied d’un comité qui se donnait quatre semaines pour rendre sa décision.

Nous étions profondément déçus et inquiets et nous avons dit qu'il fallait absolument que le Canada demande un report des Jeux, raconte Marc-André Fabien. Mais le Comité paralympique canadien n'est pas un membre du Comité international olympique. Le Comité olympique canadien, oui. Évidemment, son rôle était crucial. Mais nous, nous avons beaucoup insisté pour la nécessité d'avoir un report des Jeux et sommes très heureux que le Comité olympique et le Comité paralympique, conjointement, en soient venus à la même conclusion.

Pour voir le bon côté des choses, il faut se rappeler que si on a pris la décision de ne pas envoyer nos athlètes à Tokyo à l’été 2020, c’est qu’on a placé l’humain au centre des préoccupations. Pour M. Fabien, entre visibilité et bien-être, le choix était très facile.

C'est purement une question de santé de ne pas exposer nos athlètes à être contaminé, explique-t-il. Et ce qui n'est pas négligeable pour les athlètes paralympiques. Dans certaines catégories, dans certains sports, nous avons des athlètes à handicap lourd et avec des conditions physiques qui les rendent beaucoup plus fragiles et vulnérables au niveau de leur santé. Par voie de conséquence, il fallait les protéger.

Certainement, parce que comme nous disait la chef de la direction Sport du Comité paralympique canadien, Catherine Gosselin-Després, certains athlètes sont immunodéficients. Donc même en temps normal, il y a beaucoup de mesures sanitaires à prendre pour s'assurer que personne ne soit malade. Un village d'athlètes, c’est chouette, mais par définition, il y a beaucoup de monde et les risques de contagion sont élevés. Alors la lingette désinfectante fait partie depuis longtemps de l’équipement de l’athlète paralympique…

Par exemple, pour les Jeux de Rio en 2016, l’équipe canadienne avait pris des mesures pour tenter de contrer toutes infections ou maladies.

On avait des lingettes qui sont utilisées en milieu hospitalier, donc super désinfectantes, tout le monde devait faire sa part pour désinfecter les poignées de porte, tous les espaces communs, rappelle Catherine Gosselin-Després. On avait même engagé des gens pour faire du ménage, plus que ce qui était prévu pour s’assurer de la propreté des lieux.

On n’ose même pas imaginer en temps de pandémie.

Difficile de croire que le Comité international olympique ait mis autant de temps à prendre la seule décision qui s’imposait.