Coronavirus : la F1 en plein effort de guerre avec le Pitlane Project

C'est ce qu'on appelle un effort de guerre, car le monde lutte contre un ennemi invisible qui nargue les populations tant il est nulle part et partout à la fois.

Les formations établies en sol anglais sont Haas (Banbury), McLaren (Woking), Mercedes-Benz (Brackley), Racing Point (Silverstone), Red Bull (Milton Keynes), Renault (Enstone) et Williams (Grove).

L'effort est technologique et technique. Il vient d'un consortium d'entreprises britanniques, spécialisées dans l'aérospatiale, le médical ainsi que l'automobile, et les fruits de cet effort sont des appareils respiratoires pour les hôpitaux du Royaume-Uni.

Le premier geste concret du consortium est le travail de Mercedes-Benz, qui a commencé la production de pièces en collaboration avec l'University College de Londres et son hôpital universitaire.

Les pièces de l'appareil respiratoire CPAP développé par l'équipe Mercedes-Benz F1 avec l'University College de Londres Photo : Twitter / Mercedes-Benz F1

Le consortium s'appelle VentilatorChallengeUK et est mené par un regroupement de centres de recherche britanniques (High Value Manufacturing Catapult).

Depuis une semaine, le consortium s'affaire à concevoir des designs de respirateur, en intégrant les dernières avancées technologiques du monde médical, pour créer à très court terme un respirateur destiné à l'agence MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).

Le consortium travaille sur tous les aspects de la conceptualisation et de la fabrication de ces respirateurs. Il a déjà reçu du gouvernement une commande ferme de 10 000 exemplaires.

Les entreprises se sont entendues sur un design, en se basant sur les technologies déjà existantes, pour pouvoir utiliser des composantes déjà sur le marché.

La production de ce nouveau design de respirateur doit commencer cette semaine, précise le communiqué de l'équipe F1 McLaren. Un second modèle a été aussi homologué.

Les usines des équipes de F1 peuvent produire les pièces des respirateurs, malgré la pause estivale obligatoire de trois semaines, devancée à la période de Pâques, qui ne concerne que le développement des voitures.

Ce que Red Bull fait déjà à Milton Keynes.

Le travail pour le gouvernement britannique est autorisé dans l'usine et la production a déjà commencé. Nous fabriquons de l'équipement respiratoire, a confirmé l'un des dirigeants Helmut Marko à la télévision autrichienne ORF. C'est le grand avantage de la F1. On peut répondre très rapidement à de nouveaux défis technologiques, et les délais de production sont aussi relativement courts.

Parmi les entreprises faisant partie du consortium, en plus des sept équipes de F1, on retrouve Airbus, Ford et Rolls Royce.