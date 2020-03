Préparer des Jeux dans l’incertitude : la santé mentale des athlètes sous la loupe

Le report des Jeux de Tokyo et le confinement entraîné par la crise du coronavirus entraîneront des détresses psychologiques pour ceux qui se préparent pour des Jeux olympiques, estime le Comité olympique canadien (COC).

De nombreux athlètes acceptent bien leur nouvelle vie et montrent l’exemple en partageant des vidéos d’eux à l'entraînement à la maison.

Ce pourrait être bien éphémère selon Thomas Hall, gestionnaire principal de Plan de match, un organisme chapeauté par le COC qui vient en aide aux athlètes des équipes nationales, notamment pour le soutien psychologique.

Je crains que les choses deviennent un peu plus compliquées d’ici un mois, quand s’entraîner à la maison et le partager sur les médias sociaux ne sera plus aussi amusant. Les athlètes vont alors commencer à s’ennuyer vraiment de leur sport et de leur entourage , affirme M. Hall.

Il y aura une augmentation des interventions en soutien mental à effectuer. Nous ignorons à quelle échelle, mais il y en aura une, nous en sommes persuadés. Thomas Hall, gestionnaire principal de Plan de match

Nous avons déjà commencé à travailler sur un plan de gestion il y a quelques semaines en voyant la situation devenir de plus en plus complexe.

Thomas Hall, médaillé aux Jeux de Pékin (2008) en canoë, explique qu’il y a trois profils d’athlètes olympiques en ce moment.

D’abord, ceux qui pensent à l’an prochain et qui seront ou essaieront à nouveau d’être des Jeux. Eux auront à travailler avec leur psychologue sportif et avec leurs entraîneurs afin de s’aligner de la meilleure façon là-dedans.

La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont tout mis le reste de leur vie de côté pour se concentrer sur les Jeux qui devaient avoir lieu cet été. Pour plusieurs d’entre eux, ce sera difficile de sacrifier tout ça pour une autre année entière. Je suis très inquiet pour ceux-là. Ils sont dans une situation similaire aux athlètes qui subissent une blessure très sévère. Ces athlètes-là avaient une mission et un objectif et, soudainement, tout s’est envolé.

Enfin, dans la dernière catégorie, il y a les athlètes qui pourraient s’investir pour une autre année, mais qui hésitent à le faire. C’est étonnant, mais pour plusieurs athlètes, les Jeux représentaient la fin de leur carrière, qu’ils s’y qualifient ou non. Ils sont heureux de pouvoir bientôt débuter dans la vie hors du sport, de fonder une famille, d’amorcer une autre carrière. Maintenant, ils doivent remettre en question leur décision.

Thomas Hall connaît bien la réalité des athlètes olympique et se dit inquiet pour la santé mentale de plusieurs. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Sans vouloir dévoiler leur identité, M. Hall confirme qu’il a déjà parlé avec quelques athlètes dans cette situation, afin de les diriger vers les bonnes ressources.

Le premier conseil pour le moment, c’est qu’il n’y a rien qui presse! Il faut savoir prendre une pause et ne pas prendre de décisions trop rapidement. Thomas Hall

Le stress

Le psychologue sportif Bruno Ouellette a travaillé avec plusieurs athlètes olympiques au fil des années, dont Antoine Valois-Fortier (judo), Meaghan Benfeito et Alexandre Despatie (plongeon).

Un athlète se réalise beaucoup par ses accomplissements, soit à l’entraînement ou à la compétition et par ses résultats sportifs, explique-t-il. Présentement, ce besoin-là n’est pas répondu.

M. Ouellette explique qu’il y a cinq grands facteurs de stress chez un être humain : l’inconnu, l’inquiétude, l’imprévu, l’incertitude et les choses incontrôlables. Pour les athlètes, on peut aussi parler d’identité.

Tous ces facteurs vont causer des réponses associées à des états de stress intense. Pour certains, c’est un changement d’humeur, une altération du sommeil. Pour d’autres, ça va générer de l’anxiété et de l’inquiétude. Les impacts sont grands , estime le spécialiste.

Les statistiques démontrent que de 21 à 27 % des athlètes, au cours de leur carrière sportive, vont vivre une dépression ou avoir d’autres problèmes de santé mentale. Bruno Ouellette, psychologue sportif

Le psychologue sportif Bruno Ouellette Photo : Radio-Canada

La force des grands athlètes, c’est de demeurer concentré sur leurs objectifs , indique Thomas Hall.

Pour l’instant, cet objectif est imprécis pour la plupart d’entre eux. Les Jeux sont reportés, mais quand et comment exactement pourront-ils se qualifier s’ils ne le sont pas déjà? Qu’est-ce qu’ils feront cet hiver? Quand pourront-ils retourner à l’entraînement? Ce sont toutes des incertitudes qui placeront les athlètes dans des positions délicates , note l’ancien canoéiste.

La solitude, ce grand ennemi

Les intervenants à qui nous avons parlé s’entendent pour dire que la solitude est l’un des grands dangers qui guettent les athlètes au repos forcé.

Un des grands besoins de la plupart des athlètes est d’être en relation avec les autres. Maintenant, dans notre ère de distanciation sociale, on repassera pour les besoins de relation , fait remarquer le psychologue sportif Bruno Ouellette.

Nous savons que la transition entre le sport et la vie après représente un deuil pour les athlètes. Ils quittent le sport, la communauté sportive et ils se sentent soudainement seuls , souligne pour sa part Thomas Hall.

Les athlètes qui pensent déjà à l’an prochain s’en sortiront généralement très bien tant et aussi longtemps qu’ils pourront s’entraîner à domicile et demeurer en contact avec leur entourage , ajoute-t-il.

La littérature scientifique dit que lorsqu’il y a incertitude, par exemple à la retraite ou même en fin de saison, ça amène pour plusieurs une consommation abusive d’alcool ou de drogues , signale de son côté Bruno Ouellette.

C’est certain qu’il y a des personnes qui seront à risque au cours des prochains jours et prochaines semaines , conclut-il.

Thomas Hall suggère à ces athlètes de tendre la main aux intervenants de Plan de match.