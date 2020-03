JO de Tokyo : les marathoniens canadiens satisfaits des nouvelles dates

Des Jeux de Tokyo au printemps 2021 auraient pu permettre de ramener dans la capitale japonaise le marathon olympique, déplacé à Sapporo, et ainsi corriger ce que plusieurs ont perçu comme une erreur. Les marathoniens canadiens ne sont pas de cet avis et accueillent favorablement les nouvelles dates des JO à l’été .

Lorsque joint par Radio-Canada Sports pour savoir s’il était satisfait que les Jeux de Tokyo n’aient bougé que d’une année moins un jour (du 23 juillet au 8 août 2021 plutôt que du 24 juillet au 9 août 2020), Reid Coolsaet était bien loin de cette préoccupation. Comme bien des parents en ce moment, le coureur de 40 ans était dans sa cour et surveillait ses enfants de 2 et 4 ans.

Ces dates sont pleines de bon sens, car les athlètes ont besoin de se qualifier, y compris moi-même. Nous aurons besoin de courses et ne sachant pas trop ce qui va arriver dans les prochains mois avec la COVID-19, tout est dans l’air. Si les Jeux avaient été disputés trop tôt en 2021, nous n’aurions peut-être pas eu le temps de nous qualifier , lance l’Ontarien qui a participé aux Jeux de Londres en 2012 et à ceux de Rio en 2016.

Au Canada, seul Trevor Hofbauer a atteint le critère olympique du marathon du côté masculin, 8 minutes plus rapide que lors des Jeux de Rio. Il reste donc deux places à prendre et Coolsaet en convoite une.

Si les meilleures dates pour tenir les Jeux au Japon avaient été au printemps, les organisateurs auraient placé l’événement en mai ou en juin 2020, croit Coolsaet. Ce n’est pas l’idéal de tenir les Jeux dans une ville aussi chaude que Tokyo, et ce n’est pas mieux non plus de disputer le marathon à Sapporo. Mais le marathon n’est juste qu’un morceau du casse-tête que représente l’organisation des Jeux. C’est sûr que je préférerais courir dans des conditions plus fraîches. Mais nous avons déjà disputé des marathons très chauds. Le marathon en juillet 2021, y a rien là.

Reid Coolsaet avait déjà prévu dans le dernier mois menant aux Jeux de s'entraîneur sur l'heure du midi en Ontario pour préparer son corps à la chaleur. Il a aussi accès à une chambre chaude pour courir à haute température.

Reid Coolsaet Photo : Twitter / @ReidCoolsaet

Ça ne change rien pour Elmore

Du côté féminin, Malindi Elmore détient le record canadien de la discipline depuis le marathon de Houston en janvier. Quand nous lui avons parlé, elle se préparait à sortir de sa maison de Kelowna pour s’entraîner seule, COVID-19 oblige, dans les sentiers en forêt qui bordent sa demeure.

Pour moi, que ce soit 2020 ou 2021, le marathon reste à Sapporo. Il n’y a aucun changement. Je sais que ç’aurait été très difficile de tenir les Jeux olympiques au printemps parce qu’en athlétisme, les sportifs doivent pouvoir se préparer avec d’autres courses , estime Elmore, qui se battra avec quatre autres Canadiennes pour obtenir l’un des trois billets disponibles pour le pays à Tokyo.

Je n’ai couru que deux marathons et les deux étaient dans des endroits plus frais. Je pense que notre équipe de spécialistes au Canada peut bien nous préparer pour des marathons plus chauds , poursuit la maman d’un bébé d’à peine 1 an et d’un autre enfant qui fréquente la garderie.

J’ai déjà le standard international, donc je suis toujours admissible pour les Jeux , dit Elmore, qui devait participer plus tard lundi à une conférence téléphonique d’Athlétisme Canada pour discuter des critères et des étapes de qualifications.

Deux saisons pour se qualifier

Pour les athlètes qui ont encore besoin de se qualifier comme moi, nous ne pouvions pas être inquiétés par la date des Jeux, sans savoir si nous allions y aller ou non, renchérit Coolsaet. Notre plus grande inquiétude est de nous qualifier en ce moment.

Tenir les Jeux à l’été 2021 donne deux occasions à tous les athlètes qui n’ont pas encore leur billet de l’obtenir, dit Coolsaet : À l’automne ou, au besoin, au printemps. Les nouvelles dates permettent les deux options. Alors, c’est bien comme ça.

Et avec tous les marathons du printemps qui sont reprogrammés cet automne, comme celui de Prague où devait aller Coolsaet, ceux qui aspirent aux Jeux auront deux fois plus de courses pour se qualifier.