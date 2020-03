Les femmes de plus en plus présentes dans le baseball professionnel

Mais au contraire, pour les jeunes filles qu’elle rencontre, le fait qu’elle ait réussi à se tailler une place dans cet univers masculin revêt d’une importance capitale.

Plusieurs parents m’ont dit que leur fille était collée à la télévision pour regarder du baseball et qu’elle savait dorénavant qu’il y avait une place pour elle, explique Folden. Les filles n’ont plus à se limiter au softball.

Les ligues majeures (MLB) envoient le même message. Reconnaissant l’importance d'un sport inclusif, le bureau du commissaire cherche constamment une manière d’amener plus de femmes et de minorités dans le baseball.

Signe que les temps changent, plusieurs femmes ont été embauchées dans la dernière année.

Alyssa Nakken est devenue la première femme à faire partie d’un groupe d’entraîneurs quand elle a été nommée adjointe du gérant des Giants de San Francisco, Gabe Kapler, en janvier dernier.

Je suis ici pour une raison, lance Nakken. Je suis ici pour avoir un impact réel. Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, mais je sais que je suis ici pour les bonnes raisons. Je vais travailler d’arrache-pied pour réussir.

Alyssa Nakken, première adjointe au gérant au baseball majeur Photo : Giants de San Francisco

Rachel Folden a suivi en décrochant un poste d’instructrice des frappeurs dans l’organisation des Cubs, tandis que Rachel Balkovec travaille maintenant avec l’équipe AA des Yankees de New York.

Deux autres entraîneuses font également leur chemin dans les ligues majeures, soit Veronica Alvarez avec les Athletics d’Oakland et Christina Whitlock avec les Cardinals de Saint Louis.

Expertise ou expérience sur le terrain

Alvarez, Balkovec, Folden, Nakken et Whitlock ont toutes un lien avec Take The Field, un programme de développement qui vise à encourager la présence des femmes dans le baseball professionnel.

À Take The Field, nous avons l'occasion d’avoir des candidates vraiment exceptionnelles, déclare la coordinatrice du programme, Liz Benn. Les équipes étaient très enthousiastes à l’idée de les rencontrer.

La MLB a tenté de mousser sa popularité dans les dernières années, notamment avec des investissements dans les programmes féminins de baseball et de softball. Les ligues majeures se fient également aux avancées technologiques pour ouvrir leurs portes aux femmes.

L’expérience sur le terrain ne fait plus foi de tout dans les embauches, explique le directeur du programme de diversité de la MLB, Tyrone Brooks. Les connaissances et habiletés qui peuvent aider au développement des joueurs sont maintenant recherchées par toutes les équipes. Évidemment, la technologie joue un rôle de plus en plus grand dans ce développement.

L’exemple de Rachel Folden est révélateur du changement de mentalité. L’ancienne joueuse de softball, maintenant âgée de 33 ans, s’est fait remarquer en fondant Folden Fastpitch, une compagnie qui recueille et partage des données biomécaniques aux équipes d’un peu partout.

Quand l’occasion s’est présentée de rencontrer les dirigeants des Cubs pour une entrevue, l’expertise de Folden a pesé lourd dans la balance.

Nous avions besoin de quelqu'un qui comprenait comment ces données pouvaient être utilisées pour nous aider à nous améliorer, se rappelle le directeur du développement des joueurs, Matt Dorey. Dans ce domaine, elle était la championne.

Depuis son embauche, Folden partage régulièrement son expérience avec les autres entraîneuses présentes dans la MLB. Quand Balkovec a lancé une initiative pour venir en aide aux gens touchés par la COVID-19, il y a quelques semaines, Folden a été la première à se joindre au mouvement.