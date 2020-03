Les vedettes espagnoles s'unissent pour lutter contre le coronavirus

Associated Press

La ligue de soccer espagnole a annoncé que plus de 1 million de dollars canadiens (665 000 euros) avait été amassé pour lutter contre la pandémie de coronavirus grâce aux athlètes et artistes en Espagne.

Le montant final a été annoncé un jour après que des athlètes et artistes ont participé à un festival international de musique en ligne. L'événement avait été organisé par la ligue afin de contribuer à l'achat d'équipement médical et d'appuyer les personnes confinées à leur domicile.

Gerard Piqué, du FC Barcelone, Sergio Ramos, du Real Madrid, et l'étoile du tennis Rafael Nadal ont entre autres participé à l'événement caritatif. Parmi les autres célébrités ayant participé, notons les chanteurs Alejandro Sanz, Beret et Luis Fonsi, l'actrice Danna Paola et la pianiste chinoise Lang Lang.

Ils ont tous participé à l'événement à partir de leur domicile.