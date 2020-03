Le propriétaire des Knicks et des Rangers infecté par le coronavirus

L'équipe de la NBA a annoncé le diagnostic de Dolan dans un bref message sur Twitter, samedi, sans toutefois préciser la date du test. Il est le premier propriétaire de l'un des cinq circuits majeurs en Amérique du Nord à être infecté.

Âgé de 64 ans, le New-Yorkais s'est isolé à son domicile et a jusqu'ici ressenti de faibles symptômes liés au nouveau coronavirus, selon les Knicks.

Dolan agit également à titre de président exécutif du mythique Madison Square Garden, le domicile des Knicks et des Rangers.

New York est la région la plus touchée par la COVID-19 depuis que la pandémie s'est propagée aux États-Unis. L'État compte pour le moment 52 000 cas confirmés et plus de 700 décès.

Rappelons que la NBA a lancé le bal sur la scène sportive nord-américaine en suspendant ses activités le 11 mars dernier. La journée même, Rudy Gobert a été le premier joueur infecté dans le circuit Silver.