Le trophée Jean-Béliveau remis à Alexis Lafrenière

Sans surprise, le capitaine de l'Océanic de Rimouski a mis la main sur le titre remis annuellement au meilleur marqueur de la saison dans la LHJMQ. Lafrenière a conclu la campagne écourtée avec une récolte de 112 points, dont 35 buts, en 52 matchs. Ses 77 aides constituent également un sommet.

La saison 2019-2020 a d'abord été stoppée le 12 mars, puis annulée cinq jours plus tard, à cause de la pandémie de la COVID-19. Lundi, les éliminatoires des trois circuits juniors canadiens et la Coupe Memorial ont été rayées du calendrier.

Considéré comme le meilleur espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, Lafrenière a remporté le trophée Jean-Béliveau à sa troisième campagne dans la LHJMQ.

L'ailier gauche de 18 ans avait conclu aux 9e et 3e échelons du classement des pointeurs à ses deux premières saisons après avoir récolté 80 et 105 points, respectivement, en 60 et 61 rencontres.

Il s'agit de la quatrième fois dans l'histoire de l'Océanic que l'un de ses joueurs gagne ce titre. Sidney Crosby a réussi l'exploit lors des saisons 2003-2004 et 2004-2005, tout comme Brad Richards à l'issue de la campagne 1999-2000.

Lafrenière a succédé à Peter Abbandonato, qui avait mis la main sur le trophée en 2018-2019 lorsqu'il portait les couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda.