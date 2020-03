Le FC Barcelone offre 30 000 masques pour lutter contre le coronavirus

Ces masques ont été fabriqués en Chine et offerts par la compagnie d'assurance Taiping, un partenaire commercial du club. Le Barca a mentionné que ces masques à usage unique seront distribués aux hôpitaux.

Le club catalan a ajouté qu'il tente, par l'intermédiaire de sa fondation, de contribuer le plus possible à la lutte [contre la pandémie] aux niveaux local et international .

Jeudi, le FC Barcelone a indiqué qu'il avait réduit le salaire de ses joueurs en raison de la crise du coronavirus.

Un concert bénéfice présenté samedi

Par ailleurs, des joueurs de soccer et des célébrités ont annoncé qu'ils participeront à un festival musical planétaire samedi qui a été organisé par le championnat espagnol de soccer afin de recueillir des fonds pour la lutte contre le virus.

Le joueur du FC Barcelone Gerard Piqué, celui du Real Madrid Sergio Ramos et celui du Séville FC Jesus Navas feront partie des joueurs impliqués dans l'événement caritatif mis sur pied pour acheter du matériel médical afin de lutter contre la pandémie de la COVID-19 et divertir les gens pendant qu'ils sont confinés chez eux pour une période de quarantaine , a mentionné la Liga.

Parmi les célébrités qui prendront part à cet événement se trouvent le joueur de tennis Rafael Nadal, les chanteurs Aitana, Alejandro Sanz, Beret et Luis Fonsi, l'actrice Danna Paola et les groupes de musique Morat et Taburete.

Tous les participants à cet événement le feront de leur résidence. Le concert sera diffusé en direct sur les chaînes internationales qui présentent les matchs de la Liga ainsi que sur YouTube et Facebook.