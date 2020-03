Le président de la Fédération internationale de canoë atteint de la COVID-19

L’organisation a confirmé vendredi que l’homme de 74 ans a été hospitalisé à Madrid, une des villes les plus touchées par le coronavirus.

Perurena Lopez, ancien membre du Comité international olympique, doit normalement laisser sa place à la tête de fédération d’ici la fin de l’année.

En poste depuis 2008, l’Espagnol a connu une carrière internationale de kayakiste étendue sur deux décennies. Il a participé aux Jeux olympiques de Mexico, en 1968.

La pandémie de coronavirus a bouleversé le calendrier sportif planétaire. Les Jeux olympiques de Tokyo ont notamment été reportés à 2021.

L’Espagne compte plus de 65 000 cas confirmés de COVID-19 et plus de 5000 personnes en sont décédées.