Quatre anciens athlètes russes accusés de dopage

Le champion du saut en hauteur de 2008 aux Jeux de Pékin, Andrey Silnov, la médaillée d'or olympique du 400 m haies de 2012 aux Jeux de Londres, Natalia Antyukh, la vice-championne du monde du 1500 m de 2007, Yelena Soboleva, et la lanceuse de marteau Oksana Kondratyeva sont les sportifs concernés dans le dossier mené par l'AIU.

Leur cas doit être jugé en première instance par le Tribunal arbitral du sport.

Le rapport du juriste canadien Richard McLaren, commandé par l'Agence mondiale antidopage, avait mis en lumière en 2016 un système institutionnalisé de dopage en Russie, notamment le blanchiment de plus de 500 contrôles positifs du laboratoire de Moscou, au cœur du scandale.

Natalia Antyukh a déjà été privée au relais 4 x 400 m de trois médailles mondiales (bronze en 2009 et en 2011, or en 2013) et d'une médaille olympique (argent en 2012) en raison des disqualifications pour dopage d'ex-coéquipières.

Andrey Silnov était devenu vice-président de la fédération russe d'athlétisme au terme de sa carrière, et s'était présenté à la présidence en 2016.

Yelena Soboleva a quant à elle déjà été amputée de sa médaille d'argent mondiale obtenue sur 1500 m pour dopage.