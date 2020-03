Coronavirus : l'étape montréalaise de la Série mondiale de triathlon reportée

Les compétitions devaient se dérouler les 24, 26, 27 et 28 juin prochains, notamment au Vieux-Port de Montréal.

L'Union internationale de triathlon a écrit sur son site internet que le Canada a fermé ses frontières aux étrangers, sauf aux Américains, et ce jusqu'au 30 juin.

On peut y lire que compte tenu du caractère international du triathlon et de la nationalité de bon nombre de ses officiels et participants (de plus de 40 pays), le Triathlon international de Montréal, Triathlon Canada et World Triathlon sont obligés de reporter (l'épreuve de Montréal) à une date ultérieure en 2020. '

Les organisateurs de l'événement se préparaient à présenter une cinquième course dans la métropole québécoise.

Lors de l'édition 2019, le Canadien Tyler Mislawchuk avait brillé devant son public et s'était hissé sur la troisième marche du podium pour récolter le bronze.

Il s'agit de la quatrième épreuve de la Série mondiale de triathlon à être reportée cette année. L'étape japonaise, à Yokohama, est toujours prévue au calendrier en mai.