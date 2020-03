COVID-19 : « Une saison équitable est une saison complète » - Connor McDavid

Connor McDavid est en désaccord avec Sidney Crosby et Alexander Ovechkin. Contrairement aux capitaines des Penguins et des Capitals, le meneur des Oilers considère qu'amorcer les séries de la Coupe Stanley dès la reprise de l'action serait une erreur.

McDavid a exprimé le fond de sa pensée, vendredi en téléconférence, au sujet de la possibilité de recommencer à jouer immédiatement dans les éliminatoires. L'étoile de 23 ans a indiqué qu' une saison équitable est une saison complète , avant d'ajouter que c'est ce que nous préférerions, évidemment .

Les Oilers d'Edmonton étaient bien installés au 2e échelon de la Division pacifique lorsque la Ligue nationale (LNH) a pris la décision de suspendre ses activités en raison de la pandémie de la COVID-19. Il n'est pas exclu qu'aucune équipe ne soit couronnée pour la campagne 2019-2020.

Si la LNH devait écourter les procédures, McDavid estime que les hockeyeurs à travers le circuit Bettman auraient besoin de quelques matchs afin de retrouver leur rythme.

Je ne pense pas que nous puissions simplement entamer les séries, et avoir des gars frapper tout ce qui bouge (quand nous) n'avons pas joué depuis deux mois. Nous voulons garder les gars en bonne santé et nous assurer que tout le monde est prêt à jouer en séries. Connor McDavid, centre des Oilers d'Edmonton

La LNH a interrompu sa saison le 12 mars à cause du coronavirus qui a tué des milliers de personnes à l'échelle mondiale, mis les économies à genoux et inauguré une ère de distanciation sociale et d'isolement.

Jeudi, lors de vidéoconférences distinctes, Crosby et Ovechkin ont dit qu'ils n'y verraient pas de problème si la ligue décidait de passer directement aux éliminatoires.

Chaque équipe a disputé au moins 68 rencontres, ce qui constitue une saison significative aux yeux de la LNH, a déclaré la semaine dernière le commissaire adjoint, Bill Daly.

Marc-André Fleury Photo : Associated Press / John Locher

Comme de nombreux joueurs, Marc-André Fleury fait de son mieux pour rester en forme avec des ressources limitées à la maison. Il apprécierait un peu de temps pour reprendre le rythme.

L'élément principal chez un gardien est le synchronisme, a dit le vétéran des Golden Knights de Vegas. La vitesse du jeu, il faut s'y réhabituer.

Le capitaine des Ducks d'Anaheim, Ryan Getzlaf, qui a remporté la Coupe Stanley en 2007, est d'avis que la LNH doit réfléchir sérieusement avant de prendre cette importante décision.

Vous entendez toutes ces différentes façons de procéder. Finir la saison en bonne et due forme permettrait de protéger l'intégrité du jeu. Vous ne pouvez pas juste implanter une formule de séries qui sortirait de nulle part. Ryan Getzlaf, centre des Ducks d'Anaheim