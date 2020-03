Vernon Adams à l'entraînement en confinement

L’État de Washington a été l'un des premiers sérieusement touchés aux États-Unis. On y comptait vendredi plus de 3200 cas et 147 décès dans une population d’un peu plus de 7,6 millions de personnes.

Parents et amis de Vernon Adams ont évité le coronavirus jusqu'à présent et le quart des Alouettes fait tout ce qu’il peut pour que ça reste ainsi.

On essaie de rester en forme, on se lave les mains et on garde nos distances , a-t-il confié à Radio-Canada Sports.

Depuis lundi, les résidents de l'État de Washington sont astreints aux mêmes restrictions que les Québécois. Le gouverneur Jay Inslee a demandé aux habitants de rester chez eux, sauf pour effectuer des tâches essentielles. Les regroupements sont interdits et on a fermé tous les commerces qui ne sont pas jugés essentiels.

Vernon Adams estime que ses concitoyens pourraient être plus vigilants.

Notre État a été touché durement et pourtant, je ne crois pas que les gens prennent la situation suffisamment au sérieux. Vernon Adams fils, quart des Alouettes

Quand je sors pour aller à l’épicerie, je vois que les rues sont encore remplies, alors qu’on devrait se limiter à l’essentiel comme épicerie, pharmacie, etc. Mais le gouverneur a imposé les consignes il y a quelques jours seulement et espérons que les gens vont s’y conformer rapidement.

Le quart des Alouettes se considère plutôt casanier et n’a aucune difficulté à rester à la maison. Il est bien équipé pour poursuivre son entraînement et, même s’il pourrait aller courir à l’extérieur, il choisit d'utiliser son tapis roulant.

Je n’aime pas tellement ça, mais il faut ce qu’il faut , dit-il.

Il s’est établi une routine qu'il suit quotidiennement et il tente de lancer le ballon aussi souvent qu’il le peut, même si cette partie de l’entraînement devient plus compliquée avec les consignes de confinement.

On l’a vu s’entraîner avec son fils Kash qui, comme bien des jeunes garçons, apprécie de pouvoir passer plus de temps à la maison avec papa.

Il est content de pouvoir venir faire son tour. On passe du temps ensemble et on tente de devenir plus intelligents et plus forts ensemble.

Comme il est le seul joueur des Alouettes dans sa région, c’est par les médias sociaux que le numéro 8 reste en contact avec ses coéquipiers.

S’il a hâte de retrouver son équipe, Vernon Adams ne serait pas nécessairement fâché que le camp soit retardé un peu, puisque sa conjointe devrait accoucher autour du 21 mai, moins d’une semaine après le début prévu des activités.