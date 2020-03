LHJMQ : les dirigeants d’équipes entrevoient de grosses difficultés

BILLET – Annulez maintenant, souffrez un peu, puis encaissez le plus gros du choc plus tard.

Cette phrase résume assez bien la réalité dans laquelle se trouvent plongés des dirigeants d’équipes junior majeures depuis que la Ligue canadienne de hockey (LCH), dont fait partie la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a annoncé en début de semaine l’annulation de ses séries éliminatoires ainsi que du traditionnel tournoi de la Coupe Memorial.

Durant son point de presse suivant l’annonce de l’annulation de la saison, le commissaire Gilles Courteau n’a pas caché que la crise de la COVID-19 aura de très sérieuses conséquences financières pour les organisations de sa ligue, même si l’interruption des activités est survenue alors que 93 % du calendrier était écoulé.

La situation est sérieuse au point où il faudra revoir notre modèle d’opération pour les années à venir , a pris soin de souligner le commissaire.

La très grande majorité des équipes de la LHJMQ ne roulent pas sur l’or. Elles ont un budget d’exploitation annuel d’environ 2,5 millions de dollars, et la très grande majorité de leurs revenus proviennent de la vente de billets et loges ainsi que des revenus locaux de commandites.

Dans ce contexte, extraire autant d’argent d’une communauté chaque saison constitue un immense défi. Les performances de l’équipe deviennent cruciales, parce que les gradins sont moins remplis lors des années plus difficiles. La marge de manœuvre est donc extrêmement mince.

En plus, le cycle de haute performance des équipes junior est extrêmement court. Il faut souvent investir deux ou trois saisons de reconstruction-développement avant de miser sur une équipe aspirant à un long parcours éliminatoire. Et après une seule année de domination, la plupart du temps, tout est à recommencer.

Directeur général et copropriétaire du Phoenix de Sherbrooke, Jocelyn Thibault est bien placé pour en parler.

À ses cinq premières saisons d’existence (entre 2012 et 2017), le Phoenix a été exclu des séries deux fois, puis a été éliminé au premier tour en trois occasions. Lors des deux dernières années, son club s’est au moins rendu jusqu’au second tour des séries. Mais, cette année, le Phoenix y allait pour la totale. Au début du mois de mars, un panel de recruteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) considérait Sherbrooke (51-8-4) comme la meilleure équipe junior au Canada.

Il n’y a pas beaucoup d’équipes profitables dans la LHJMQ. C’est difficile chaque année de boucler le budget. Quand ton club franchit un long parcours éliminatoire une saison donnée, ça te permet de te faire un petit coussin pour les saisons plus difficiles, ou de combler une partie des déficits encaissés lors des saisons précédentes. Or, avec l’annulation de cette saison, nous venons de sauter un cycle. On vient de perdre une présence au bâton , explique Thibault.

Jocelyn Thibault, directeur général Phoenix de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Les Tigres de Victoriaville aussi sont obligés de gérer leur organisation de façon serrée. Leur amphithéâtre ne contient que 3400 sièges et, par conséquent, ils dépendent davantage du soutien de la communauté d’affaires des Bois-Francs.

Si l’annulation de la saison était survenue alors que notre équipe s’était trouvée au sommet de son cycle de performance comme c’est le cas à Sherbrooke, ç’aurait été pour nous une véritable catastrophe , soutient le président des Tigres, Charles Pellerin.

Le président des Voltigeurs de Drummondville, Éric Verrier, estime pour sa part que son organisation encaissera des pertes d’environ 200 000 $ en raison de l’annulation de la saison. Dans le contexte du hockey junior, il s’agit d’une grosse somme, précise-t-il.

Financièrement parlant, les Voltigeurs ont eu une histoire mouvementée. Ils sont arrivés dans la LHJMQ en 1982 et, au début des années 1990, l’équipe s’est retrouvée dans une situation à ce point précaire qu’un comité de relance a été appelé à redresser la situation. Un autre comité de relance a été appelé en renfort en 1994, puis un autre en 1999, puis encore un autre en 2003!

Les Voltigeurs sont un organisme à but non lucratif (OBNL). Depuis 2003, le hockey junior s’est considérablement professionnalisé et les budgets d’exploitation se sont multipliés par 3,5. Pour maintenir leur tête hors de l’eau, les administrateurs des Voltigeurs organisent des activités de financement au sein de leur communauté : tournoi de golf, dégustation de grands vins, loterie, etc. Ces collectes de fonds leur permettent de soustraire l’organisation aux fluctuations de revenus découlant des résultats de l’équipe.

La façon dont notre budget est conçu nous permet d’arriver kif-kif à la fin de la saison, même si on ne participe pas aux séries éliminatoires. Grâce à cette façon de faire, depuis 15 ans, nous avons encaissé seulement deux déficits et, la plupart du temps, de légers surplus , explique Éric Verrier.

À écouter parler les dirigeants du Phoenix, des Tigres et des Voltigeurs, les dommages immédiats découlant de l’annulation de la fin de la saison 2019-2020 sont surmontables. Mais, en ce qui concerne la saison prochaine, c’est une tout autre paire de manches!

Charles Pellerin est associé au sein d’un important bureau de comptables agréés de Victoriaville. Il est aux premières loges pour constater les dégâts que cause déjà le ralentissement économique imposé aux entreprises de sa région.

Quand je regarde vers la saison prochaine, je me dis: "Ouch!" avoue-t-il.

En temps normal, la LHJMQ tient son repêchage en juin. Immédiatement après, en juillet, les équipes lancent leurs campagnes de renouvellement d’abonnements de saison et de ventes de loges. Puis les opérations hockey reprennent en août. À travers tout cela, les organisations négocient aussi leurs partenariats avec les commanditaires locaux.

À Victoriaville, le corporatif a toujours soutenu les Tigres. Mais il faut que la capacité de nous soutenir soit là. J’ai hâte de voir dans quel état sera l’économie en général , poursuit Charles Pellerin.

Pour l’instant, nous tentons d’appliquer un garrot le plus rapidement possible sur la situation actuelle. On veut rapidement fermer les livres pour minimiser les pertes. Mais viendra vite le temps où nous devrons remettre la machine en marche pour la prochaine saison. Et on ne pourra le faire avec seulement la moitié de nos employés, parce que nos opérations sont déjà optimales. Ce n’est qu’à ce moment qu’on découvrira l’impact réel de la crise actuelle , soutient Jocelyn Thibault.

La journée où les activités vont reprendre, nous ferons mieux d’être prêts parce que le dollar loisir ne figurera pas dans les priorités des gens. Même chose en ce qui concerne les entrepreneurs avec leur budget de publicité , opine Éric Verrier.

Bref, une baisse simultanée des assistances et des revenus de commandites pourrait avoir des conséquences très sérieuses pour la très grande majorité des organisations. Et, sur le terrain, les dirigeants d’équipes voient mal comment ils pourront échapper à ce scénario.

Jocelyn Thibault, toujours très posé, souligne qu’il est encore trop tôt pour mesurer l’ampleur des dégâts. Mais le coup encaissé est si dur qu’il tient pour acquis qu’il y aura de sérieuses conséquences. À son avis, les équipes junior majeures auront éventuellement besoin d’une aide financière pour tenir le coup.

La LHJMQ n’est pas un service essentiel. Par contre, elle constitue un maillon essentiel de notre système sportif en plus d’être une entreprise de divertissement. On fait tous du hockey junior parce qu’on aime ça et qu’on veut redonner à la communauté. Mais personne n’est intéressé à perdre de l’argent année après année. Ce sont des questions que les dirigeants de chaque organisation vont éventuellement se poser: jusqu’à quel point veut-on faire du hockey junior? dit-il.

Charles Pellerin fait partie de ceux qui croient que le hockey junior ne sera plus jamais le même.