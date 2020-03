Il est l'un des premiers athlètes canadiens à avoir frôlé le virus de trop près. Tout a commencé là. On est restés en quarantaine dans l'hôtel pendant trois journées , explique l'athlète de 26 ans joint par Radio-Canada Sports, encore abasourdi de constater que la planète sport et la planète entière sont à l'arrêt.

La santé va bien depuis mon retour des Émirats arabes unis. Mais je suis en isolation à Ottawa, explique Cataford. On est jeunes, mais on avait peur de ramener le virus avec nous. Ma mère vit à Ottawa et vient porter de la nourriture devant la porte. Ma blonde travaille de la maison et moi, je fais mon entraînement à l'intérieur, sur des rouleaux.

D'Abou Dhabi, à l'Espagne... à Ottawa

Alex Cataford aurait pu rester à la résidence européenne qu'il occupe lors de la saison de courses. Mais l'Espagne n'est pas un endroit vraiment idéal où vivre en ce moment. Lorsque le Tour de Catalogne et la Vuelta ont été annulés, il a compris qu'il valait mieux retourner à la maison.

Jamais je n'aurais pu imaginer une telle situation. Le plus grand choc, c'est quand une course en Italie a été annulée. Après, on a vu que c'était une course après l'autre qui était annulée... alors on a bien fait de venir au Canada, lance l'Ottavien, qui pourra sortir pour rouler le 3 ou 4 avril et qui tente de garder une routine d'entraînement chaque jour. Mais je serai seul, donc ça ne sera pas l'idéal.

Alex Cataford se félicite d'être en quarantaine au Canada. Mes coéquipiers en Italie et en Espagne ne peuvent ni marcher ni courir. C'est plus sévère. Mais tous les cyclistes sont dans la même situation.

Un Tour de France à huis clos?

Le coureur est en lice pour participer pour la première fois au prestigieux Tour de France. Il n'est pas convaincu par l'idée de disputer la course à huis clos, comme l'a suggéré la ministre française des Sports.

Je pense que c'est trop tôt d'en parler, dit-il. On va voir comment la situation va se développer. Ce serait possible, mais même sans spectateurs, il y a toujours un risque avec tous les équipes et médias. Je suis sûr que ce sera une décision difficile à prendre.

Maintenir les Français chez eux sera une tâche très compliquée pendant un Tour « fantôme ». Le Tour, ce n'est pas comme un match de soccer. Sur le parcours, comment voulez-vous qu'ils fassent une route de 200 kilomètres avec pas de portes? se questionne Cataford, qui aurait besoin d'être convaincu par les autorités de la santé publique pour accepter d'aller courir après le maillot jaune.

En ce qui concerne le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021, le cycliste est plus catégorique.