COVID-19 : l'équipementier Fanatics prête main-forte au personnel médical

Le propriétaire de Fanatics, Michael Rubin, a déclaré jeudi que son usine de fabrication à Easton, en Pennsylvanie, espérait produire jusqu'à un million d'items pour ainsi aider le personnel médical.

Un premier lot de blouses et de masques a déjà été produit avec le tissu des uniformes des Phillies de Philadelphie et des Yankees de New York.

Les vêtements seront distribués dans les États de New York et de la Pennsylvanie.

La crise sanitaire a contraint notre pays à être plus collaboratif, innovant et stratégique que jamais , a indiqué Rubin, qui porte aussi les chapeaux de copropriétaire des Devils du New Jersey et des 76ers de Philadelphie.

Dans une série de messages publiés sur Twitter, Rubin a félicité le commissaire des ligues majeures, Rob Manfred, d'avoir donné son feu vert au plan.

Les personnels des centres de santé aux États-Unis se sont plaints à plusieurs reprises de pénuries en matière d'équipement de protection lors du traitement de patients atteints de la COVID-19.

Un rapport publié jeudi a indiqué que des employés d'un hôpital de New York avaient même utilisé des sacs à ordures en plastique comme blouses pour travailler.