COVID-19 : un élan de générosité de la famille Brees

Le quart-arrière des Saints et son épouse Brittany Brees font un don de cinq millions de dollars américains (7,03 M$ CA) afin d’aider la communauté à traverser cette période difficile , a-t-il écrit jeudi sur les réseaux sociaux.

La somme d’argent octroyée par la famille Brees servira à préparer plus de 10 000 repas par jour qui seront offerts aux aînés, aux enfants et aux familles dans le besoin en Louisiane. Faisons tous notre part, gardons l’espoir, et passons à travers cette épreuve ensemble , conclut le pivot de 41 ans dans sa publication.

Brees a paraphé une prolongation de contrat de deux saisons avec les Saints le 17 mars dernier, la veille de l’ouverture du marché de l’autonomie dans la Ligue nationale de football (NFL). Il entreprendra une 15e campagne à La Nouvelle-Orléans cet automne.

Originaire de Dallas, au Texas, Brees est devenu le visage des Saints, voire du paysage sportif en Louisiane, au cours du second chapitre de sa carrière professionnelle. Il a d'abord défendu les couleurs des Chargers de San Diego durant la période 2001-2005.

Le futur membre du Panthéon du football américain, à Canton, trône au sommet de plusieurs listes de choix dans l’histoire de la NFL, dont les passes de touché, les relais complétés et les verges par la voie des airs.

La Louisiane figure parmi les États américains les plus touchés par le nouveau coronavirus.

Sean Payton, entraîneur-chef des Saints de La Nouvelle-Orléans Photo : The Associated Press / Brian Blanco

Sean Payton a d’ailleurs été le premier membre de la grande famille de la NFL à être frappé par la COVID-19. L’entraîneur-chef des Saints est maintenant guéri et se porte vraiment mieux .

Malgré la pandémie de coronavirus qui sévit aux quatre coins des États-Unis, la Ligue nationale de football a jusqu’ici continué de mener ses activités de la saison morte.

Le repêchage se déroulera comme prévu du 23 au 25 mars à Las Vegas, toutefois sans la présence d'amateurs du ballon ovale.