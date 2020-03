Sidney Crosby prêt à passer directement en séries éliminatoires

On essaie de disputer autant de matchs que possible... mais ça ne me dérangerait pas de recommencer en séries éliminatoires , a confié Crosby en vidéoconférence avec des journalistes, jeudi.

Crosby était accompagné du capitaine des Flyers de Philadelphie Claude Giroux, du joueur de centre des Hurricanes de la Caroline Jordan Staal et du défenseur des Rangers de New York Marc Staal.

Crosby a bien ri lorsqu'il a réalisé que tout le monde le regardait afin de savoir quel scénario il préférait pour la reprise des activités de la LNH après l'interruption soudaine provoquée par la pandémie de COVID-19.

Les opinions varient quant à savoir ce que doit faire la LNH, surtout qu'il reste encore 189 matchs de saison à disputer et que toutes les équipes n'affichent pas le même nombre de matchs joués.