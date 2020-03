Les 500 milles d'Indianapolis reportés en août

La 104e édition des 500 milles d'Indianapolis, prévue le 24 mai, a été reportée au 23 août en raison de la pandémie de coronavirus, ont conjointement annoncé jeudi l'IndyCar et l'Indianapolis Motor Speedway, promoteur de la course.

C'est donc dire que la légendaire course ne sera pas présentée lors du week-end du Memorial Day pour la première fois depuis 1946.

C'est aussi la première fois que la mythique course automobile, la plus suivie aux États-Unis avec quelque 300 000 personnes présentes chaque année autour de l'ovale, se disputera plus tard qu’au mois de mai.

L'Indy 500 a été présenté pour la première fois en 1911, mais n'a pas eu lieu en 1917, en 1918 et entre 1941 et 1945 à cause des deux guerres mondiales du XXe siècle.

Tony Hulman a racheté le circuit, alors délabré, après la Deuxième Guerre mondiale, et l'Indy 500 a été ressuscité pendant le week-end du Memorial Day de 1946. Et il a toujours eu lieu à ce moment-là, jusqu'en 2019.

Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir présenter la course en mai, c'est le moment de l'année que je préfère , a expliqué le propriétaire du célèbre complexe de sport automobile, Roger Penske.

Mais la santé et la sécurité des participants et des spectateurs passe avant tout, et le report était la décision à prendre dans les circonstances difficiles que nous vivons , a-t-il ajouté.

La série IndyCar devait lancer ses activités en 2020 sur le circuit routier d'Indianapolis, le 9 mai. Cette course sera plutôt présentée le 4 juillet, soit la veille des épreuves de la série NASCAR au Brickyard.

Entre-temps, à l'instar de la F1, la série IndyCar a annoncé qu'elle présentera un championnat virtuel, en attendant que la crise sanitaire mondiale se résorbe.

La première course virtuelle se déroulera samedi, avec 25 participants. La piste sur laquelle elle sera présentée sera déterminée par un vote du public.