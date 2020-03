Coronavirus : le soccer européen se mobilise

Associated Press

Quatre grandes équipes du championnat allemand de soccer (DFL) verseront des dizaines de millions de dollars aux plus petites pour les aider à traverser la crise du coronavirus, qui touche lourdement leur pays. En France, en Espagne et en Italie, on vient aussi en aide à sa manière.

Le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund, Leipzig et le Bayer Leverkusen, mastodontes du soccer allemand, verseront 20 millions d'euros, soit 31,11 M$ CA. Ils ne réclameront pas leurs parts des droits de télédiffusion (19,4 M$ CA), et puiseront 7,5 millions d'euros (11,67 M$ CA) dans leurs propres coffres.

Ces quatre équipes ont pris part à la Ligue des champions de l'UEFA cette saison, ce qui leur offre un coussin supplémentaire.

L'autobus de l'équipe Borussia Dortmund Photo : Getty Images / AFP/Patrik Stollarz

La Bundesliga, qui chapeaute les deux premières divisions en Allemagne, déterminera la manière d'acheminer ces fonds.

La ligue a déjà indiqué craindre que plusieurs équipes allemandes soient contraintes de fermer leurs portes si le calendrier ne reprend pas rapidement. Et ce ne sera pas le cas.

Le président et directeur des opérations du Bayern de Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a affirmé qu'en ces temps difficiles, il est important qu'on se serre les coudes et qu'on aide les plus vulnérables .

Le maillot du PSG

Le Paris Saint-Germain, champion de France, a décidé de vendre une édition spéciale de son maillot, avec au-devant le message imprimé: Tous unis

Les profits de la vente en ligne iront aux hôpitaux et au personnel médical qui travaille sans relâche pour sauver des vies.

Un total de 1500 maillots ont été mis en vente, au prix unitaire de 175 euros (272 $ CA).

Nous ne pouvons qu'être reconnaissants et émerveillés devant le travail abattu par le personnel médical , a dit le président de l'équipe, Nasser al-Khelaifi.

Le maillot Tous unis de l'équipe parisienne PSG Photo : PSG

Le stade Bernabeu se fait comptoir

Les autorités sportives espagnoles et le Real Madrid ont accepté de transformer le stade Santiago-Bernabeu en grand comptoir de distribution de matériel médical.

Le Real a précisé que l'équipe recevrait tous les dons privés et les conserverait dans le stade en attendant que les autorités médicales les distribuent aux hôpitaux.

Le stade Bernabeu Photo : Getty Images / AFP/Mladen Antonov

L'équipe reçoit déjà de groupes d'entraide, d'entreprises et de particuliers des masques et du matériel de protection pour le personnel médical.

L'Espagne est durement touchée par le virus, avec plus de 56 000 personnes infectées, et plus de 4000 morts.

La Fédération italienne (FIGC) a aussi annoncé jeudi que son centre d'entraînement de Coverciano, près de Florence, serait mis à la disposition des autorités sanitaires pour accueillir des malades du coronavirus.