COVID-19 : un message de solidarité et de gratitude signé John Tavares

Tavares a titré son message Aux amateurs de hockey de Toronto et d'ailleurs .

Jouons tous à l'intérieur et les uns pour les autres. Ce défi crée de belles occasions d'apprécier du temps de qualité en famille et avec les proches. Prenons soins les uns des autres en se lavant les mains fréquemment et en pratiquant la distanciation sociale.

John Tavares, capitaine des Maple Leafs de Toronto