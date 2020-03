COVID-19 : le repêchage au Centre Bell reporté et possiblement déplacé

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé que ses trois événements majeurs de juin, soit le repêchage amateur à Montréal, le camp d'évaluation précédant l'encan amateur à Buffalo, et la cérémonie de remise des honneurs individuels à Las Vegas, étaient tous remis à plus tard.

Et il n'est plus garanti que la prochaine séance de sélection, initialement prévue les 26 et 27 juin, ne se déroule comme prévu au Centre Bell, selon ce qu'indique le communiqué du Canadien publié mercredi, en raison de la pandémie de coronavirus.

L'organisation montréalaise affirme avoir été mis au courant de la décision de la LNH de reporter l'encan à une date et un lieu à déterminer .

Bien que malheureux pour les fans de hockey en général, et pour nos partisans ici à Montréal, cette décision était la bonne à prendre dans les circonstances. J'ai confiance que la Ligue proposera une alternative qui saura satisfaire tous les amateurs de hockey , écrit la vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Groupe CH, France Margaret Bélanger.

La crème des espoirs internationaux étaient attendus au Centre Bell pour le repêchage 2020, et particulièrement le Québécois Alexis Lafrenière, classé au 1er échelon chez les joueurs nord-américains.

Le gardien de but Marc-André Fleury, désormais un porte-couleurs des Golden Knights de Vegas, est le dernier joueur né dans la Belle Province à avoir été choisi d'emblée, en 2003 à Nashville, par les Penguins de Pittsburgh.

Le domicile du Tricolore n'a pas accueilli la séance de sélection de la LNH depuis 2009, année au cours de laquelle John Tavares a été réclamé au 1er rang par les Islanders de New York.

Le circuit Bettman a aussi fait savoir que le camp d'évaluation des espoirs, du 1er au 6 juin à Buffalo, et la cérémonie de remise des trophées individuels, le 18 juin à Las Vegas, étaient à leur tour reportés.

La LNH a dit souhaiter retourner dans la principale ville du Nevada, où elle tient sa soirée des honneurs depuis 2009.