Mises à pied majeures au Groupe CH

Les activités du groupe sont au point mort avec l’arrêt des calendriers du Canadien et du Rocket, en plus du report ou de l’annulation de nombreux spectacles.

Les activités estivales du Groupe CH comme les Francos, le Festival international de jazz et Osheaga sont également en suspens pour le moment.

Un fonds d'aide de six millions de dollars a été créé afin de limiter l'impact de cette décision qui sera en vigueur à compter du 30 mars.

Le Groupe CH versera une bonification des prestations d'assurance-emploi à ses employés mis à pied pendant une période de huit semaines.

Cette bonification permettra à tous les employés de continuer à recevoir l’équivalent de 80 % de leur salaire durant cette période, le même pourcentage que ceux qui auront conservé leur poste.

Ce fonds comprend également un programme de prêts offert aux employés qui pourraient se retrouver dans une situation financière difficile directement liée à la pandémie actuelle.

Le propriétaire, président et chef de la direction du Groupe CH, Geoff Molson, a commenté par voie de communiqué.