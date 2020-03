Pas de F1 avant juillet au plus tôt, d'après un patron d'équipe

Le directeur de l'équipe AlphaTauri, Frank Tost, affirme que la saison de F1, si saison il y a, ne commencera « pas avant juillet au plus tôt », tandis que le président du groupe Formula One tente de rassurer ses partenaires.

L'usine de l'équipe italienne, qui appartient à Red Bull, est basée à Faenza, en Italie, pays très durement touché par la pandémie de coronavirus.

L'usine a dû fermer ses portes à la demande du gouvernement italien, comme toutes les entreprises jugées non essentielles. La même mesure a été prise au Québec.

Personne ne peut vraiment dire quand la saison pourra commencer, a dit Franz Tost, cité par f1-insider.com, mais au plus tôt, ce sera juillet.

Ce qui exclut donc de facto le Grand Prix du Canada (14 juin) et le Grand Prix de France (28 juin), autre pays durement touché par la pandémie.

On ne sait pas quelle sera la situation dans trois semaines, alors il est impossible de planifier quoi que ce soit. Il est clair qu'en ce moment, il y a des problèmes à régler bien plus importants que de reporter une course de F1 , a dit à la chaîne Canal + Éric Boullier, directeur général du Grand Prix de France, qui a lieu au circuit Paul-Ricard au Castellet, dans le sud de la France.

Au sujet des changements que nous prévoyons faire au circuit, on vise maintenant 2021 , a-t-il précisé.

Deux courses sont prévues en juillet : le Grand Prix d'Autriche, lors du premier week-end du mois, sur le circuit qui appartient à Red Bull, et le Grand Prix de Grande-Bretagne, le week-end du 19 juillet.

Le président du groupe Formula One, Chase Carey, a reconnu dans une nouvelle lettre ouverte qu'il ne pouvait plus prédire la reprise des activités du championnat.

On ne sait pas quand la situation s'améliorera, mais quand elle s'améliorera, nous serons prêts à courir , écrit-il.

Nous reconnaissons qu'il est possible que d'autres courses au calendrier soient annulées, mais nous croyons que la saison pourra démarrer à un moment donné durant l'été, avec au programme de 15 à 18 courses , précise-t-il.

Chase Carey (à gauche), président du groupe Formula One, en compagnie du président du Grand Prix du Canada, François Dumontier Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Si Chase Carey fait preuve d'optimisme dans sa lettre quant à la reprise éventuelle du championnat, c'est pour rassurer ses partenaires, les commanditaires et les télédiffuseurs.

Cette situation est une occasion de faire évoluer notre sport, et d'essayer de nouvelles choses , écrit-il.