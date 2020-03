La santé avant la course, écrit Toto Wolff dans une lettre ouverte

Toto Wolff a brillé par son absence jeudi lors d'une réunion (à distance) entre les équipes et la FIA pour décider de l'avenir à court et moyen terme du championnat.

Le dirigeant autrichien a publié le lendemain une lettre ouverte.

« Quelle que soit votre couleur préférée, l'argent, le rouge, le rose, le jaune, l'orange ou le bleu, ce qui nous unit, c'est notre passion pour la course automobile, écrit-il.

« La perspective qu'il n'y ait pas de F1 pendant plusieurs mois nous déçoit forcément, mais nous devons réaliser que la course automobile est un divertissement, rappelle M. Wolff

« Nous la prenons au sérieux, car nous adorons nous battre en piste, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, la course automobile n'est absolument pas essentielle.

« La santé de tous, le public, le personnel des équipes, l'est par contre, essentielle, affirme-t-il.

« Nous devons tout faire pour minimiser la propagation du virus, et travailler en étroite collaboration avec la FIA, les promoteurs et les équipes pour que notre sport puisse passer au travers des prochains mois. »

Les pilotes s'isolent, mais s'entretiennent

« On a un plan sur les prochaines semaines et on en fait même plus que d'habitude, explique le pilote français Pierre Gasly à l'agence AFP, qui est en confinement à Dubaï, avec son préparateur physique.

Il n'a pas voulu rentrer en France, dans sa famille, ni en Italie où est basée son équipe, Alpha Tauri.

« Je n'ai jamais eu deux mois devant moi pour me préparer autant, admet-il. C'est une occasion d'être encore plus fort physiquement quand ça reprendra. Tout le monde est pro et trouvera, je pense, ses manières à soi de rester en forme. »

Pierre Gasly Photo : Getty Images / Mark Thompson

Pierre Gasly explique qu'il est en communication régulière avec son patron et ses ingénieurs.

« Il y a tellement de choses qui évoluent qu'on doit se tenir au courant. On n'a pas de réponse très précise ou concrète sur ce qui va se passer dans les dix prochaines semaines.

« La trêve estivale a été avancée (d'août à mars-avril) pour se libérer du temps pendant l'année », rappelle-t-il.

Les équipes ont en effet accepté, sans gaieté de cœur, de devancer la traditionnelle pause estivale du mois d'août, et de fermer les usines de la fin mars à la mi-avril, pour pouvoir ajouter des courses et condenser la calendrier à partir du mois d'août. Si saison il y a.

« Si c'est possible de rajouter des courses, c'est une bonne chose. Mais c'est encore un peu tôt pour savoir ce qui se passera pour le développement de la voiture, et ces choses-là », conclut-il.

Le plan actuel sur lequel travaille la FIA et le groupe Formula One est de courir à partir de juin. Mais dans quel état sera le monde dans trois mois. Personne ne le sait.

Ce qu'on sait déjà, c'est que l'économie mondiale en aura pris un coup, et que les gouvernements seront financièrement essoufflés.