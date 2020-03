Le mouvement Global Athlete interpelle le CIO et le réseau NBC

Associated Press

Alors que le monde travaille ensemble à limiter la propagation de la COVID-19, le CIO doit faire sa part , écrit le groupe dans un communiqué publié dimanche.

Global Athlete souhaite que le CIO repousse les Jeux à des jours meilleurs, quand la pandémie sera endiguée.

Cette initiative des espoirs olympiques s’ajoute à d’autres, de plus en plus nombreuses, qui dénoncent l’entêtement du CIO à vouloir présenter les Jeux cet été.

C’est bizarre que le CIO n’ait montré aucun leadership dans cette bataille , a réagi l'athlète irlandaise Caradh O'Donovan, une des membres du groupe fondateur du mouvement. Après une carrière en kickboxing, elle s'est orientée vers le karaté.

Ses entraînements ont été suspendus en raison des restrictions imposées dans son pays.

C’est curieux de les voir agir comme rien ne se passait , ajoute-t-elle.

Caradh O'Donovan Photo : Site personnel de Caradh O'Donovan

Les athlètes veulent faire partie des solutions à trouver pour que les prochains Jeux soient réussis, peut-on lire dans le communiqué. Mais en raison des restrictions imposées, les athlètes ne peuvent plus s’entraîner adéquatement, et leur santé doit passer en premier.

Le groupe Global Athlete interpelle le réseau américain NBC et les commanditaires.

Nous reconnaissons que les Jeux olympiques ont cette force de pouvoir unir les peuples. C'est pour cela qu'il est si important d'attendre. Avec l'engagement des athlètes, ces Jeux pourraient montrer à quel point nous avons tous joué un rôle dans la lutte pour contrer la pandémie de la COVID-19.

Nous en appelons au devoir de diligence des télédiffuseurs (NBC) et des commanditaires envers les athlètes en incitant le CIO et le CIP à faire preuve de souplesse et de compréhension en ces temps incertains.

Si nous voulons servir d’exemple, nous allons à l’encontre de notre vision en tentant à tout prix de nous entraîner en cherchant des piscines ou des gymnases encore ouverts, affirme Caradh O'Donovan. Certains le font, car le CIO leur demande de le faire.