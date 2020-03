Coronavirus : les Bruins aideront finalement leurs employés

L’équipe du Massachusetts, qui appartient au milliardaire Jeremy Jacobs, en a fait l’annonce samedi, près de 10 jours après l’arrêt des activités dans la Ligue nationale.

La famille Jacobs a mis sur pied un fonds monétaire de 1,5 million pour les employés à temps partiel des Bruins et du TD Garden qui seront financièrement affectés si les six derniers matchs locaux sont annulés. Nous voulons remercier nos associés pour leur patience et leur compréhension pendant que nous essayions de trouver une solution à cette situation complexe et inédite.

Les Bruins avaient essuyé plusieurs critiques pour leur inaction à l’annonce d’une pause forcée par la pandémie de coronavirus. L’organisation de Boston était jusqu’à samedi la seule formation de la LNH sans programme d’aide financière.

Des partisans ont même lancé une campagne de sociofinancement pour aider les employés. Plusieurs joueurs, dont Brad Marchand et David Pastrnak, ont contribué publiquement à la campagne qui avait amassé près de 40 000 dollars américains en sept jours.