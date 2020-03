Les Jeux olympiques, un symbole difficile à déboulonner

USA Swimming est une fédération puissante, la natation étant un des sports phare des Jeux d'été avec l'athlétisme, largement retransmis par le réseau américain NBC qui a fait modifier les horaires des compétitions de natation à Tokyo pour que les Américains puissent regarder les épreuves en direct.

Cela dit, si le CIO devra tenir compte de l'opinion de USA Swimming, doit-il pour autant prendre une décision tout de suite ? Selon le contrat, le CIO a jusqu'au 24 mai au plus tard pour prendre sa décision, soit 60 jours avant l'ouverture.

« Nous ne savons pas ce que sera la situation » dans quatre mois, a rappelé vendredi le patron du CIO, Thomas Bach.

« On est encore loin du 24 juillet. Face à cette crise totalement inédite, nul ne peut prédire avec certitude son évolution et de nombreux scénarios sont possibles », explique Jean-Christophe Rolland, président français de la Fédération internationale d'aviron (FISA), interrogé par l'agence AFP, qui dit « comprendre » et soutenir cette position.

Pour les experts du sport olympique, les Jeux sont beaucoup plus qu'un événement planétaire.

« Il y a une portée symbolique immense si les Jeux olympiques sont reportés ou annulés », explique Nathalie Nenon-Zimmermann, directrice générale à Paris de l'agence de marketing sportif Only sports & passion, spécialiste du sport olympique.

« On briserait une limite aujourd'hui jamais franchie, à savoir que les JO ne sont plus immuables sauf guerre mondiale », poursuit-elle.

Après la crise financière de 1987 ou la guerre du Golf en 1991 qui ont fait trembler le monde, les Jeux olympiques de 1988 et de 1992 ont bien eu lieu.

Seules les deux guerres mondiales ont eu raison des JO de 1916, de 1940 et de 1944.

Même après l'attentat terroriste pendant les JO de Munich en 1972, les Jeux ont continué, à la demande du président du CIO, Lord Michael Killanin, malgré les protestations.

Rappelez-vous les affiches « Stop the games » (arrêtez les Jeux) dans les gradins du stade olympique.

Le drapeau olympique est en berne le 6 septembre 1972 à Munich, lors des funérailles des athlètes israéliens. Photo : Getty Images / Keystone

La complexité des partenariats

Si la décision formelle reviendra au CIO, le gouvernement japonais aura le dernier mot, en lien avec le comité d'organisation local et sur les conseils de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

« Les tractations sont à mener avec une gamme complexe de partenaires, explique Patrick Clastres, directeur du Centre d'études olympiques et de la globalisation du sport à l'Université de Lausanne. Le comité d'organisation de Tokyo, le gouvernement japonais, les fédérations internationales, les commanditaires et les médias ».

Le CIO redistribue vers les organisations sportives et les athlètes 90% de ses revenus qui, pour les derniers Jeux olympiques, en 2016, ont atteint 5,7 milliards de dollars américains.

Les télédiffuseurs et les commanditaires ont investi beaucoup d'argent auprès du CIO et du comité d'organisation.

« Le risque d'indemnisation est à considérer en cas de report ou pire d'annulation. Et les conséquences financières vont ruisseler sur le sport en général », explique Mme Nenon-Zimmermann.

Et derrière les droits de télédiffusion et de commandite, « il y a aussi toute une économie liée à "l'activation" des droits" », qui emploie plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde.

Si USA Swimming appelle à un report des Jeux olympiques, c'est que les fédérations internationales font face à un problème épineux: 43% des athlètes ne sont toujours pas qualifiés.

De plus, les contrôles antidopage sont eux aussi à l'arrêt ce qui pose le problème d'équité entre athlètes.