La F1 veut aider le milieu médical qui a besoin de respirateurs

C'est à la demande du gouvernement britannique qu'un groupe d'équipes étudie en ce moment la faisabilité d'un tel projet , explique le groupe Formula One dans un communiqué.

Les équipes de design des équipes, habituées à réagir rapidement, et la technologie en place laissent croire qu'une réponse rapide aux besoins du gouvernement est envisageable.

Les équipes ont déjà entrepris des discussions avec le University College de Londres et ses hôpitaux, ainsi qu'avec des entreprises du monde de l'automobile et de l'aérospatiale , précise le groupe Formula One.

Le gouvernement britannique a notamment demandé l'aide du motoriste Rolls-Royce et de l'entreprise Dyson, spécialisée dans les aspirateurs.

Plusieurs équipes de F1 ont des antennes technologiques qui peuvent soutenir l'effort, notamment McLaren, Red Bull, Williams et Mercedes-Benz.

Le besoin est dans la quantité. En effet, la Grande-Bretagne estime qu'il faudrait construire 20 000 respirateurs pour suffire à la demande.

Rappelons que la famille Agnelli, actionnaire de l'entreprise Ferrari, a promis de fournir des véhicules pour transporter nourriture et médicaments et d'acheter 150 respirateurs (à l'étranger) pour aider les hôpitaux de la région de Turin et du Piémont, région d'Italie limitrophe de la France et de la Suisse, située au pied des Alpes.