Lewis Hamilton en isolement volontaire

Lewis Hamilton s'est mis en isolement volontaire après avoir été en contact lors d'une soirée caritative à Londres avec Sophie Grégoire et Idris Elba, qui ont contracté le virus.

Le pilote britannique dit s'être placé en isolement volontaire neuf jours après l'événement caritatif auquel il a pris part le 4 mars à Londres.

Il était en compagnie notamment de Sophie Grégoire, qui a contracté le virus lors de son passage à Londres.

On voit sur la photo le comédien Idris Elba, qui a lui aussi contracté le virus.

Sophie Grégoire (à gauche) avec Lewis Hamilton (au centre) et Idris Elba (à sa gauche) au stade Wembley, à Londres, le 4 mars Photo : Instagram

Je n'ai pas de symptômes, 17 jours après avoir vu Sophie et Idris. Je me sens bien, et je m'entraîne deux fois par jour, mais j'ai décidé de m'isoler depuis le 13 mars, après l'annonce de l'annulation du Grand Prix d'Australie , a écrit Hamilton.

J'ai parlé à mon médecin, et j'ai vérifié si je pouvais passer un test de dépistage, mais ils sont disponibles en quantité limitée, et d'autres en ont plus besoin que moi, parce que j'ai zéro symptôme , affirme-t-il.