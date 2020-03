Coronavirus : la XFL annule sa saison et ses éliminatoires

La XFL a annulé le reste de sa saison et ses éliminatoires, vendredi, en raison de la pandémie de coronavirus.

La ligue se trouvait à mi-chemin d'un calendrier de 10 matchs pour chacune de ses huit équipes lorsque les activités ont été suspendues. La première mouture de la XFL avait disputé une campagne, en 2001, avant de fermer ses portes.

Le commissaire Oliver Luck a dit dans un communiqué que la ligue n'avait pas d'autre choix que d'annuler officiellement le reste de la saison 2020 et que cette décision a été prise avec la santé et la sécurité de toute la famille XFL comme priorité absolue .

Le père de l'ancien quart-arrière Andrew Luck avance que la XFL sera de retour en 2021.

Lorsque nos équipes retourneront sur le terrain, nous ferons tout notre possible pour que votre confiance en nous soit récompensée par encore plus de plaisir et d'excitation , a envoyé Oliver Luck comme message aux supporteurs.

La XFL compte des équipes à Dallas, à Houston, à Los Angeles, à New York, à Seattle, à Saint Louis, à Tampa et à Washington.