La vie de Jean Pascal en quarantaine

Pascal s’était rendu à Miami, en Floride, pour amorcer sa préparation en vue d’un éventuel combat qui aurait pu se dérouler à la fin mai ou au début du mois de juin. L’adversaire et le lieu de l’affrontement n’avaient pas encore été choisis.

Il souhaitait ensuite se rendre à Porto Rico afin d’y poursuivre son entraînement.

Mais à l’invitation des autorités canadiennes, il a sagement choisi de rentrer à la maison et d’observer la consigne obligatoire décrétée par le premier ministre québécois François Legault.

Je vis assez bien la chose. C’est sûr que ce n’est pas facile. Mais je suis les recommandations du premier ministre. Je me suis placé en quarantaine volontaire. Je suis présentement à la maison. Je ne peux pas voir ma fille de 16 ans qui était restée ici avec ma tante parce que j’étais supposé partir pour deux ou trois mois. Jean Pascal, champion WBA des mi-lourds

Jean Pascal dit ne souffrir d’aucun symptôme. Il lui reste une dizaine de jours d’isolement à respecter. Il dit se croiser les doigts pour que son état reste stable.

En tant que parent, il s’inquiète et se pose des questions à savoir ce qu’il adviendra de l’année scolaire de sa fille et des centaines de milliers d’élèves et d’étudiants partout au Québec.

Un gymnase à la maison

Jean Pascal reconnaît qu’il est privilégié puisqu’il peut profiter des installations présentes à son domicile pour maintenir sa condition physique.

Grâce à Dieu, j’ai mon gym à la maison. J’ai un sac de sable, un tapis roulant et un tas d’accessoires. Je peux garder une forme minimale en restant à la maison, d’ici à ce que la pandémie puisse se résorber , a ajouté le boxeur de 37 ans.

Pascal reconnaît par contre que sa motivation n’est pas à 100 % compte tenu de la crise qui a cours et qui préoccupe tout le monde au pays.

Il serait égoïste de ma part de m’en faire pour mon entraînement pendant que le pays et le monde entier vivent une crise sans précédent. Je suis déçu, mais il y a des choses plus importantes que le report d’un combat. Jean Pascal

Jean Pascal profite de sa quarantaine pour cuisiner et essayer de nouvelles recettes, pour faire un peu de rangement et le ménage dans ses papiers personnels ou d’affaires.

Il n’a pas encore eu le temps de publier un message sur les médias sociaux, mais le fera pour rappeler que la population doit faire preuve de solidarité.