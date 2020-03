Préparer un repêchage, même si « c’est fini, la LNH »

Les trois recruteurs consultés, qui préfèrent, pour des raisons évidentes, conserver l’anonymat, ont uni leurs voix. Aucun d’entre eux n’envisage une reprise des activités même si on sent parfois poindre un espoir tapi au fond de leurs sages paroles.

C’est fini, la LNH , a laissé tomber l’un d’entre eux.

La clé est sous la porte et on se reverra au mois de septembre. Le 15 mai, c’est demain. Disons qu’on commence à descendre la courbe [du coronavirus] après le 15 mai. On va dire quoi?: "Ok tout le monde, repêchage à Montréal, partout, les Européens, venez-vous-en". Ben voyons, c’est fini. Si tu as une conscience sociale, tu te dis qu'on va trouver un autre moyen. On va vivre quelque chose d’assez unique dans les prochains mois, dans bien des facettes, lance notre homme qui travaille pour une formation de l’Ouest.

Le quotidien des recruteurs régionaux étant constitué essentiellement de déplacements locaux et de rassemblements de centaines de personnes – en l’occurrence des matchs de hockey annulés –, il s’en trouve fortement bouleversé.

L’on en a joint un lors d’une marche en famille, l’autre en pleine séance Netflix et le troisième, qui paraît mieux que les autres ici, en train de décortiquer des séquences vidéos de certains des jeunes talents qu’il a à l’œil.

C’est d’ailleurs essentiellement ce qui les attend.

Les conférences téléphoniques avec la haute direction et les dépisteurs en chef se multiplient et, pour l’instant, les directives sont simples : préparez-vous pour le repêchage, étudiez de la vidéo.

On n’a pas eu de directives plus approfondies depuis la suspension de la saison , a spécifié un second employé de l’Ouest.

Lui-même s’apprêtait à franchir la frontière américaine lorsque la nouvelle est tombée le 12 mars en après-midi.

Disons que j’ai été chanceux. J’étais à Chicoutimi mercredi soir et je m’en allais aux États-Unis. [S’ils avaient annulé] une journée plus tard, ç’aurait compliqué le casse-tête un peu.

Déjà qu’il n’est pas simple, le casse-tête. Difficile d’évaluer le talent lorsque celui-ci se barricade dans son sous-sol. Sauf qu’il y a la une nécessité pour ces têtes de hockey.

Car la saison pourrait fort bien être annulée, les séries aussi, la Coupe Stanley, les tests d’évaluation physique à Buffalo en juin, mais l’on sait une chose, peu importe la forme qu’il prendra, il y aura bel et bien un repêchage.

Il y en a qui regardent des vidéos, d’autres travaillent sur des listes. Normalement, on rencontre des joueurs, des rencontres individuelles, des entrevues, on appelle aussi beaucoup nos contacts dans les équipes. Les entraîneurs ou directeurs généraux qu’on connaît. Ce ne sera pas en personne, mais on va avoir plus de temps pour faire ces recherches-là , a lancé le troisième homme, dépisteur d’une équipe de l’Est.

Beaucoup de travail déjà fait

D’abord, la bonne nouvelle. À la mi-mars, les listes des 31 équipes de la ligue sont généralement bien avancées. Presque complètes, même.

On sait d’ores et déjà que le Championnat du monde des moins de 18 ans, prévu à Plymouth aux États-Unis cette année, n’aura pas lieu. Il s’agit du dernier tournoi international majeur scruté à la loupe par les recruteurs. Pour l’instant, les séries éliminatoires sont toujours au programme dans la Ligue canadienne de hockey (LCH), sauf qu’encore une fois, qui s’est acheté des billets dans la dernière semaine?

Ces annulations, effectives et potentielles, viendront figer les classements dans le ciment dans la plupart des cas. Les joueurs déjà bien classés ne risquent plus grand-chose à cette période-ci de la saison. À l’inverse, ceux qui passaient un peu sous le radar, en embuscade, prêt à faire bondir leur valeur avec un printemps verdoyant, viennent de perdre une belle occasion. Leur seule en fait.

Je ne pense pas qu’il y a des joueurs qui peuvent perdre beaucoup de rangs parce qu’au mondial U-18 ou en séries éliminatoires, ils n’ont pas joué à la hauteur de tes attentes. À l’inverse, parce que dans les moments-clés en séries, le petit gars est incroyable, il compétitionne, il est gamer. De voir que la compétition est élevée et tu vois qu’un match numéro 6, en demi-finales, il est partout, tu peux lui donner encore plus. Ça peut jouer , a estimé le premier recruteur.

La performance en séries peut certainement modifier le classement d’un joueur. Habituellement, c’est pour le mieux, pour un joueur ou deux. C’est très rare qu’un gars que tu aimes, bien placé sur ta liste, baisse beaucoup dans les séries , a renchéri le troisième, celui de l’Est, si vous suivez.

C’est rare que ça change énormément à partir du mois de mars. Est-ce que ça change? Oui. Partout où je suis allé, ça change même le vendredi de la première ronde. Il n’y a pas grand-chose qui change, mais ça change. J’ai souvent vu un nom être déplacé le vendredi matin. Ça dépend comment l’équipe fonctionne. Mais t’es pas prêt à tout chambarder, on s’entend. Tu vires pas de bord le travail de deux ans et un classement établi par six, sept ou huit gars , a-t-il ajouté.

Il y a deux ans, Jesperi Kotkaniemi avait mis à profit cette vitrine pour briller au Championnat du monde des moins de 18 ans avec une récolte de 9 points en 7 rencontres et augmenter sa cote aux yeux de Trevor Timmins, le recruteur en chef du Canadien. Même si quelques experts jugent encore que le Tricolore a préféré repêcher en privilégiant la position, l’axe, plutôt que sur la seule base du talent brut – le jury délibère toujours – le jeune Finlandais a changé son destin à ce moment-là.

Jesperi Kotkaniemi Photo : Reuters / USA Today Sports

À l’inverse, le mauvais mois de mars de Pierre-Luc Dubois avec l’Armada de Blainville-Boisbriand en 2016 n’a pas empêché les Blue Jackets de faire basculer le repêchage en le repêchant au 3e rang au total.

Le gros du travail est fait, même hors glace. Il faut maintenant trouver un consensus. C’est la grosse partie du travail qui reste , a indiqué un des recruteurs de l’Ouest.

Pour la majorité des équipes, les rencontres de joueurs, c’est tout déjà fait. Avec la LHJMQ, il y a comme une règle non écrite, tu n’essaies pas de rencontrer les gars après le 1er mars, tu les laisses se concentrer sur les séries. Pas mal sûr que tout le monde a déjà fait ça , a ajouté le recruteur numéro 2.

Bref, les listes sont prêtes, les évaluations sont faites, il reste à confronter les idées, affiner le jugement pour faire passer un jeune joueur de la 42e à la 37e position par exemple. Et le choc des idées, disons que ça se fait presque aussi bien sur Skype qu’en personne.

Plus imprévisible?

Le repêchage, c’est une science humaine , a expliqué notre recruteur de la côte est, le doyen de la bande consultée.

Voilà la version académique du au repêchage, on roule les dés de Marc Bergevin.

Et si quelques occasions d’évaluation sur le plancher des vaches se sont envolées en fumée, aucun des recruteurs ne prévoit une grande volatilité une fois le jour J arrivé. En dépit des quelque deux mois de hockey qui risquent de disparaître, la marge d'erreur demeurera la même selon nos trois comparses. C'est-à-dire, déjà assez grande.

C’est à nous de faire nos devoirs et de parler aux gens pour aller chercher un maximum d’infos. C’est notre travail. Il y a des joueurs parfois qui ne jouent quasiment pas dans une saison, il faut avoir une opinion quand même. Ce n’est pas un gros échantillon de perdu , selon le dépisteur numéro 2.

Plus imprévisible par rapport à quoi? Pour moi, un repêchage est tout le temps imprévisible. Il y a des joueurs qui sont repêchés en première, deuxième, troisième ronde, des joueurs que quand tu entends le nom tu fais "Hein?" Un recruteur d'une équipe de l'Ouest

Chaque choix devient imprévisible à quelque part pour une équipe sur le plancher. Cole Caufield, il y en a qui l’avait 3e ou 4e au total et d’autres l’avaient 22e. Il y en a qui n’en reviennent pas qu’il soit dispo au 15e rang et les autres trouvent ça juste normal , a-t-il illustré.

Autre facteur à considérer : le bruit ambiant.

Ils ont beau se bâtir une carapace, tenter de se fier uniquement à leur jugement, assurer publiquement que l’opinion des autres ne les atteint pas, les classements des experts peuvent parfois déconcentrer les hommes de terrain.

Je me demande si ce ne sera pas moins d’influence extérieure, plutôt que d’avoir, d’ici la fin de l’année, tout ce que les médias, les gars de sports, vous autres, The Athletic, Craig Button, Bob McKenzie écrivent. Je me demande si ce ne sera pas moins d’influence si on n’entend pas l’opinion de la tonne de spécialistes qui les voient moins que nous, mais qui ont des contacts partout et qui parlent avec tout le monde , a fait valoir le recruteur de l'Est.

Reste à voir quelle forme le repêchage prendra. Prévu initialement les 26 et 27 juin à Montréal, il pourrait être repoussé aux calendes grecques selon les scénarios. Mais si tout est annulé, les dates devraient être les mêmes, seulement, il risque d'être virtuel.

Alexis Lafrenière. Photo : Radio-Canada

Des recruteurs en chef installés dans leurs quartiers généraux dans leurs villes respectives avec leurs acolytes régionaux probablement dans leur domicile, branchés par téléconférence, prêts à intervenir si leur discret coup de circuit est toujours disponible au début du deuxième tour.

C’est le scénario qu’ont privilégié les trois hommes consultés.

J’ai vécu l’année du repêchage à Ottawa [en 2005, après l’annulation complète de la saison en raison d'un lockout, NDLR]. On a appris la veille qu’il y avait de la place seulement pour six personnes autour de la table. Habituellement, tu as de la place pour 12 ou 15. Il y en avait six autour de la table en bas dans la salle de bal. Les autres, on attendait dans une salle de conférence à l’étage. Ça se faisait à distance. Il y a moins d’émotions, moins de sensations. Est-ce meilleur pour le dépisteur chef? Si c’est virtuel, sommes-nous tous à la maison chez nous et la haute direction assise ensemble? Peut-être , a-t-il estimé.

Peut-être en effet. Une autre question, bien superflue dans le contexte actuel avouons-le, qui n’a pas de réponse en ce moment.

La seule certitude à laquelle se raccrocher? Il y a aura un repêchage. Mais quand?