L’ATP et la WTA en pause au moins jusqu’au 7 juin

Au lendemain de l’annonce de la Fédération française de tennis de son intention de reporter le tournoi de Roland-Garros du mois de mai au mois de septembre , l’ATP et la WTA ont confirmé l’annulation complète de la saison de terre battue.

Ainsi, les tournois de Madrid et de Rome s’ajoutent à ceux de Monte-Carlo, de Miami et d’Indian Wells, déjà annulés depuis la semaine dernière. La décision s’imposait d’elle-même puisque l’Italie et l’Espagne sont particulièrement touchés par la pandémie de COVID-19.

Les tournois ATP de Munich, d'Estoril, de Genève et de Lyon sont aussi rayés du calendrier. Strasbourg et Rabat subissent le même sort dans la WTA.

Les deux associations ont également annoncé que les classements mondiaux seront figés durant l’arrêt des activités.

Ainsi, les Canadiens Denis Shapovalov (16e) et Félix Auger-Aliassime (20e) vont conserver leur rang pour les prochaines semaines, tout comme Bianca Andreescu (6e).

L’ATP et la WTA continueront d’évaluer les différents scénarios d’une éventuelle reprise des activités plus tard cette année. Les deux circuits s’engagent à trouver des solutions en collaboration avec les joueurs, les organisateurs de tournois et les fédérations nationales.

La Fédération internationale de tennis (ITF), qui régit tous les tournois professionnels non sanctionnés par l’ATP ou la WTA, a également annoncé l’annulation de toutes ses compétitions, incluant les tournois juniors, ceux de tennis en fauteuil roulant et ceux de tennis de plage.