Coronavirus : s’entraîner en solitaire pour être solidaire

Stéphan Larouche et bon nombre de boxeurs et boxeuses ont été évincés du sous-sol du Complexe sportif Claude-Robillard.

Parmi ceux et celles qui y ont leurs habitudes, on peut penser à Jean Pascal, à Wilfried Seyi, à Francis Lafrenière ou à Kim Clavel, qui s’y entraîne habituellement en compagnie de Danielle Bouchard, la conjointe de Larouche.

Joint par Radio-Canada Sports, Larouche n’a laissé planer aucune équivoque sur les priorités mises en avant pour protéger la santé des boxeurs et du public en général.

On veut que les gens s’entraînent chez eux. On veut qu’ils courent, qu’ils s’entraînent à l’extérieur, mais seuls, idéalement. On veut qu’ils en profitent pour faire du jogging, comme on le faisait dans les années 1970 ou 1980. Stéphan Larouche, entraîneur de boxe

L’accent est donc mis sur le conditionnement physique puisque la pratique des aspects techniques de la boxe est inaccessible en raison de la fermeture des clubs et des gymnases privés.

Ce qui est important, c’est la santé des gens, bien avant n’importe quel calendrier de boxe. De toute façon, il n’y aura pas d’événement avant plusieurs mois , a-t-il souligné.

L’annulation des galas du 12, du 14 et du 21 mars au Casino de Montréal a fait comprendre à Stéphan Larouche qu’il faudrait procéder de façon différente afin que les athlètes gardent la forme.

Larouche et ses pugilistes demeurent en contact régulier par courriel ou par téléphone. L'entraîneur ne s’inquiète pas de leur assiduité au travail.

C’est dans leur ADN de rester actifs. Ils sont incapables d’arrêter complètement. Ils ont besoin de bouger , a poursuivi Larouche.

Vu la longueur appréhendée de la durée de la crise de santé publique, il a expliqué qu’il y avait chez lui, comme chez de nombreux entrepreneurs dans tous les domaines, une certaine anxiété.

On est comme tout le monde. On est dans l’incertitude totale. On est une PME qui a besoin de vivre avec le monde. On donne un spectacle, mais on n’est pas plus importants que les autres. Pour ceux et celles qui sont boxeurs ou boxeuses à temps plein, pour qui le sport est l’unique gagne-pain, c’est plus difficile, parce qu’ils n’ont pas accès à l’assurance-emploi. Stéphan Larouche

Larouche a conclu en parlant de la lutte contre la COVID-19 comme la mission de tout un peuple. Il en a profité pour vanter le leadership du premier ministre québécois, François Legault.

Autre pro, même dilemme

Les choses ne sont pas plus roses pour Marc Ramsay. Celui qui dirige pas moins de 14 boxeurs professionnels, dont Artur Beterbiev et Arslanbek Makhmudov, vit la même réalité, en dépit du fait qu’il possède son propre gymnase.

Je ne leur ai rien demandé pour les deux premières semaines. La majorité de ces gars-là ont été très actifs au cours des derniers mois. Beaucoup n’ont pas été en mesure de se reposer convenablement ou de soigner leurs blessures , a dit Ramsay.

Il est certain qu’à plus long terme il devra assurer le maintien de leur état physique, mais il faudra y aller avec les moyens du bord, comme la course à pied ou les exercices abdominaux.

Marc Ramsay Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Pas question, même s’il exploite un club privé, de rouvrir ses portes pour le rendre accessible, même à un petit nombre d’athlètes.

Je me suis renseigné à ce propos auprès d’un ami avocat spécialisé en droit commercial et il m’a mis en garde contre ça. D’abord parce que je dirige aussi une équipe amateur composée de mineurs. Tu ne veux donc pas rendre quelqu'un malade par tes actions. Il y a en plus des pénalités assez salées si on ne respecte pas les directives ministérielles. Marc Ramsay, entraîneur de boxe

J’ai continué à entraîner les gars qui avaient des combats prévus, comme Beterbiev et Oscar Rivas. On a tout arrêté quand François Legault a ordonné la fermeture des gymnases et qu’il est devenu clair que les galas professionnels n’auraient pas lieu , a ajouté Ramsay.

Quant à une échéance prévisible pour la reprise des activités en boxe professionnelle, tout dépendra de la durée de la pause forcée.

Si l’on considère que l’on fera probablement face à un ou deux mois d’inactivité, on aurait besoin de six à huit semaines pour ramener les boxeurs au niveau nécessaire pour livrer un combat. Si on pense à retourner en gymnase en juillet, il serait impensable d’organiser un événement avant la fin de septembre ou le début d’octobre , a-t-il soutenu.

Même son de cloche à Boxe Canada

Les membres de l’équipe nationale canadienne font face à une situation en tout point similaire avec la fermeture de l’Institut national du sport (INS) qui loge au Parc olympique de Montréal, lui aussi fermé.

Le directeur haute performance de Boxe Canada, Daniel Trépanier, affirme suivre à la lettre les recommandations du gouvernement.

Au moment de la fermeture de l’INS, nous avons envoyé un courriel à tous nos membres pour leur signifier la fin des entraînements de groupe. On leur recommande de s’entraîner par eux-mêmes. Cet après-midi [mercredi], je vais m’asseoir en compagnie de notre responsable du conditionnement physique afin de préparer des programmes individuels pour la maison ou l’extérieur , a laissé entendre Trépanier.

Cédrick Belony (en bleu) en pleine action face à Jaquan Carty Photo : Courtoisie Boxe Canada - Virgil Barrow

Il souligne que certaines provinces au Canada n’ont pas encore décrété la fermeture des gymnases. En attendant, des boxeurs originaires de ces lieux peuvent y accéder, mais nul ne sait pour combien de temps.

Il va de soi pour Trépanier que, dans l’état actuel des choses, l'incertitude n’annonce rien de bon quant à l’échéance olympique.

J’ai vraiment hâte que l’on statue sur les Jeux de Tokyo. On dirait que le CIO fait un peu l’autruche. C’est presque impossible de présenter ça en juillet. Aucun sport ne reprendra avant juin, et plus de 40 % des sports n’ont pas terminé leur processus de qualifications. Daniel Trépanier, directeur haute performance, Boxe Canada