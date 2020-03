« Restez à la maison », disent à l'unisson les athlètes québécois

Plusieurs d’entre eux arrivent d’ailleurs de camps ou de compétitions à l’étranger et sont en isolement volontaire à leur domicile. Ils ont profité de leurs plateformes Facebook, Instagram ou Twitter pour passer leur message, comme l’ont fait plusieurs figures importantes du milieu artistique partout dans le monde.

Récemment de retour au Québec, Laurent Duvernay-Tardif fait partie des athlètes qui cherchent à meubler leur quarantaine. Le joueur des Chiefs de Kansas City a profité de ses connaissances en médecine et s'est lancé dans la confection d'une modélisation en bois montrant les impacts que pourraient avoir les gens qui ne respectent pas les mesures d'éloignement social.

Tous ceux et celles qui reviennent de voyage (comme moi), tentez de respecter la demande d'isolement préventif de 14 jours. Tous les autres, limitez vos sorties, essayez d'éviter les rassemblements et respectez les mesures d’éloignement social. Saluez les gens à distance et lavez-vous fréquemment les mains. Tous ces petits sacrifices individuels diminueront au maximum les impacts de cette pandémie sur notre communauté , a indiqué celui qui a remporté le dernier Super Bowl.

Skieur acrobatique le plus décoré de l'histoire, Mikaël Kingsbury a aussi répondu à l'appel de François Legault. De retour à la maison après un voyage à l'étranger, il est enfermé chez lui depuis cinq jours. Des membres de sa famille lui ont livré des provisions à sa porte pour lui éviter de sortir.

Il est difficile pour nous tous de changer nos habitudes, mais ce n'est qu'un petit prix à payer pour assurer la santé et la sécurité de ceux qui nous entourent. Bien que je sois confiné à la maison, je vois et j'entends parler de vous qui travaillez dur pour la santé de tout le monde. Chapeau à tous les travailleurs qui sont en première ligne. Restez en sécurité tout le monde , a-t-il notamment écrit sur Instagram.

Le planchiste Sébastien Toutant est lui aussi en quarantaine volontaire à la maison depuis plusieurs jours. Il tente tant bien que mal de s'occuper et de rester actif. Il publie d'ailleurs chaque jour des vidéos cocasses des nouvelles activités qu'il a trouvées pour passer le temps. Minigolf improvisé, lancer de ballon de basketball les yeux fermés, corde à sauter : Toutant fait preuve de beaucoup d'imagination.

Tu peux vraiment affecter quelqu’un de ta famille, quelqu’un que tu aimes. C’est une partie du message que l’attaquant du Canadien de Montréal Phillip Danault a lancé à ses partisans dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Il a notamment invité les gens à lui faire connaître quelles activités ils pratiquent à la maison pour s’occuper durant cette période d’isolement. Pour sa part, il en profite pour passer du temps en famille, une chose normalement très rare durant la saison pour un joueur de hockey professionnel.

En pleine préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo, la plongeuse Meaghan Benfeito ne peut plus s'entraîner à l'Institut national du sport du Québec. Elle tente quand même de se garder en forme à la maison.

Sa coéquipière Jennifer Abel a aussi profité de sa plateforme Instagram pour s'adresser aux Québécois.

Il est évident que notre quotidien de vie d’athlète est chamboulé, mais tout le monde est dans la même situation à l’heure actuelle. Dans des moments comme celui-ci, notre responsabilité de citoyen va bien au-delà de nos aspirations personnelles. Le bien collectif passe avant tout et il est primordial de respecter les consignes de santé et sécurité , a-t-elle affirmé dans sa publication.

En plus d'inciter les gens à rester à la maison, le patineur de vitesse sur courte piste Charles Hamelin se donne comme mission de les divertir au quotidien. Il sera en direct sur Facebook chaque jour pour partager un moment de sa journée avec ses supporteurs.

Les joueurs de tennis sont eux aussi grandement affectés par cette crise internationale. La saison a été interrompue et plusieurs compétitions ont été annulées. Félix Auger-Aliassime est resté bref, mais a partagé un message d'espoir. Il en a profité pour remercier les professionnels de la santé pour leur travail.

C’est une période difficile pour tous, mais nous allons éventuellement voir la lumière au bout du tunnel. Un grand merci à tout le personnel médical dans le monde entier pour le travail colossal que vous faites en vue de mettre fin à cette crise.

Le cycliste Hugo Houle, lui, n’est pas au Québec. Le membre de l’équipe Astana est toujours en Europe, isolé dans son appartement. Son équipe lui a d’ailleurs fait parvenir du matériel pour qu’il puisse continuer de s’entraîner à l’intérieur.

Plusieurs autres athlètes québécois se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour montrer l'exemple, notamment Samuel Piette, de l'Impact de Montréal, la médaillée olympique en natation Katerine Savard et la canoéiste Laurence Vincent-Lapointe.