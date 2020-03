Tom Brady poursuivra sa carrière à Tampa Bay

Après 20 saisons et 6 titres du Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le quart Tom Brady a confirmé vendredi qu'il se joignait aux Buccaneers de Tampa Bay à titre de joueur autonome.

Brady a annoncé la nouvelle lui-même sur son compte Instagram. Les Bucs ont rapidement confirmé lui avoir accordé un contrat de plusieurs saisons.

Le pivot de 42 ans a mis un terme à son association avec les Patriots, mardi, après une saison plus difficile qu'à l'habitude. En 2019, Brady a passé le ballon pour 4057 verges (7e total de la ligue) et 24 touchés (13e).

Selon certains médias américains, le directeur général des Buccaneers Jason Licht aurait offert à Brady quelque 30 millions de dollars par saison.

Je connais Tom depuis que nous l'avons repêché en Nouvelle-Angleterre, il y a 20 ans, a déclaré Licht, un ancien dépisteur des Pats. Tout au long de ce processus, j'ai pu constater que son désir de devenir champion est toujours aussi grand. Son leadership inné aura de grandes répercussions sur toute notre organisation dès aujourd'hui.

Tom Brady a joué dans neuf Super Bowls et en a gagné six. Il y a été choisi joueur par excellence à quatre occasions, un autre record. Le prochain match de championnat de la NFL aura d'ailleurs lieu à Tampa Bay.

Seul quart de l'histoire avec plus de 200 victoires en saison dans la NFL, Tom Brady est 2e pour le nombre de passes de touché (541) et le nombre de verges par la passe (74 571), derrière Drew Brees (547 touchés et 77 416 verges).

Brady a passé toute sa carrière avec les Patriots et il détient pratiquement tous les records pour un quart en matchs éliminatoires, soit le nombre de passes complétées, de verges par la passe et de passes de touché.

Brady a gagné 16 championnats de division, du jamais vu pour un quart. Il mène aussi le palmarès avec 30 victoires en matchs éliminatoires et il a atteint la finale de l'Américaine 8 fois d'affilée, un autre record.