Coronavirus : le Championnat de la PGA subit un sort identique au Tournoi des maîtres

Les deux premiers tournois majeurs de la saison de golf n'auront pas lieu comme prévu. Le Championnat de la PGA a été repoussé à une date ultérieure, a annoncé l'instance, mardi, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.

Le tournoi qui se déroule en sol californien, à San Francisco, devait être disputé du 14 au 17 mai. Le circuit professionnel de golf aux États-Unis a indiqué dans un communiqué espérer reprogrammer l’événement plus tard dans l'année .

Tout au long de notre processus d'évaluation, nous nous sommes engagés à suivre les conseils des autorités de santé publique et compte tenu de la mise en place d'un confinement contre le coronavirus à San Francisco, le report est la meilleure décision pour toutes les parties concernées , a déclaré le président-directeur général de la PGA, Seth Waugh.

Il s'agit d'une deuxième compétition majeure à être victime de la COVID-19, après le Tournoi des maîtres, lui aussi reporté à une date qui n'est pas encore connue.

Nous sommes en dialogue permanent avec la maire London Breed et son équipe de la ville de San Francisco, et nous espérons pouvoir organiser le Championnat de la PGA au TPC Harding Park cet été quand ce sera sûr et responsable de le faire , a ajouté Seth Waugh.

L'Américain Brooks Koepka est le double champion en titre au Championnat de la PGA (2018, 2019). L'autre moitié de ses sacres en grand chelem a été récoltée à l'Omnium des États-Unis (2017, 2018).

D'ailleurs, le prochain tournoi majeur à l'horaire est l'Omnium des États-Unis, qui est programmé au calendrier du 18 au 21 juin, dans l'État de New York.

La semaine dernière, la PGA a annulé quatre compétitions, dont le Championnat des joueurs, à l'issue de la première ronde disputée jeudi. Cet événement est considéré comme le cinquième tournoi majeur de la saison de golf.