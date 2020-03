La F1 reprendra quand il n'y aura plus de risque, dit Chase Carey

Dans une lettre aux amateurs, le président du groupe Formula One, Chase Carey, écrit qu'il n'a pas de réponse précise à leur offrir pour le moment.

Le dirigeant américain a d'abord voulu présenter ses excuses aux amateurs qui se sont présentés aux grilles du circuit de Melbourne, avant d'apprendre que la course était annulée.

« Notre priorité est la santé et la sécurité des amateurs, des membres des équipes et du personnel de la F1, et de la population en général, commence par écrire Chase Carey.

« Nous présentons nos excuses aux amateurs pour l'annulation du Grand Prix d'Australie, et pour les suivants. »

Le public attend devant les grilles fermées du circuit de Melbourne en Australie. Photo : Getty Images / WILLIAM WEST

Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que les grands prix de Bahreïn, du Vietnam et de Chine n'auront pas lieu aux dates prévues. Il est question que les grands prix des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco soient également annulés ou repoussés.

« Les décisions que nous prenons, avec la FIA et les promoteurs, le sont dans un contexte qui évolue très rapidement, mais nous pensons que ce sont les bonnes à prendre et qu'elles sont nécessaires.

« Les amateurs veulent savoir quelles seront les prochaines étapes, mais nous n'avons pas de réponses précises à offrir compte tenu du caractère changeant de la situation. Le championnat 2020 ne reprendra que quand il n'y aura plus de risque de le faire. », précise Chase Carey.

La question est donc de savoir quelle évaluation du risque fera le groupe Formula One. Les dirigeants ne veulent plus se prononcer sur une date possible du début de la saison 2020.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La lettre du président du groupe Formula One Chase Carey aux amateurs Photo : Formula One

« Nous discutons quotidiennement avec des experts pour tenter d'évaluer quelle sera la marche à suivre dans les prochains mois », explique le dirigeant américain.

Tant que la propagation du virus sera en progression, le sport ne retrouvera pas sa place. Le scénario le plus optimiste semble être de démarrer la saison en juin, soit en Azerbaïdjan soit au Québec.

Est-il envisageable de penser commencer la saison à Montréal, avec le Grand Prix du Canada à la mi-juin ? Pas tant que les mesures prises par Ottawa et Québec seront en vigueur.

Des amateurs de formule 1 dans les paddocks du circuit Gilles-Villeneuve, le 6 juin 2019, lors de la journée portes ouvertes du Grand Prix du Canada. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Nous vous tiendrons au courant et vous donnerons des détails dès que possible », a conclu le président du groupe Formula One, Chase Carey.