Lawrence Stroll investit encore plus dans Aston Martin, malmenée par la COVID-19

Lawrence Stroll obtiendra finalement 25 % des parts de l'entreprise Aston Martin en difficulté à cause de la COVID-19, en retour d'un investissement accru.

« L'environnement dans lequel Aston Martin fonctionne a changé, a dit Lawrence Stroll, cité dans le Financial Times.

« Ce qui n'a pas changé, c'est notre engagement à fournir à l'entreprise les fonds nécessaires pour qu'elle puisse traverser cette période difficile, se repositionner et assurer son potentiel à long terme. »

Le directeur général d'Aston Martin, Andy Palmer, a révélé que la COVID-19 avait affecté les ventes de ses voitures haut de gamme en Chine et en Asie, et que la propagation du virus pouvait affecter « d'autres marchés ».

Le virus a aussi interrompu la production de pièces provenant de Chine.

« Nous étudions au quotidien les impacts potentiels de la COVID-19, a dit Andy Palmer, notamment dans les chaînes de production de nos fournisseurs. Nous n'observons aucun impact sur notre propre production pour le moment, mais nous devons tenir compte des inquiétudes et des risques pour notre plan d'affaires. »

La chaîne de montage de l'entreprise Aston Martin à Warwick en Angleterre Photo : Getty Images / Christopher Furlong

Initialement, Lawrence Stroll avait prévu d'investir 500 millions de livres anglaises, soit 891,75 millions de dollars canadiens et obtenait en retour 16,7 % des parts du constructeur.

Selon Financial Times, la nouvelle entente prévoit que Lawrence Stroll investirait 536 millions de livres, soit 956 millions $ CAN, dont une injection « à court terme » de liquidités accrue de 75,5 millions de livres, soit 134,65 millions $ CAN. En échange, l'homme d,affaires obtiendrait 25 % des parts.

La réunion prévue lundi pour finaliser la nouvelle entente a été repoussée au 30 mars.