Les pauses dans la LNH, la NBA et la MLS seraient d'au moins deux mois

Aux États-Unis, les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommandent en effet que les événements réunissant 50 personnes ou plus soient annulés ou reportés de huit semaines.

Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) forment ensemble la principale agence américaine en matière de protection de la santé publique. Les centres produisent des informations dans le but d'améliorer les décisions gouvernementales en matière de santé.

C'est le double des pauses prévues dans la LNH, la NBA et la MLS, qui réagissaient aux premières répercussions du virus aux États-Unis.

Le baseball majeur, qui a annulé ses camps d'entraînement, comptait lancer sa saison le 26 mars, après l'avoir repoussée de deux semaines.

Mais dimanche, les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), conformément à leurs directives pour les rassemblements de masse, ont actualisé leurs recommandations compte tenu de la propagation galopante et des risques de plus en plus grands de contracter la maladie.

Les grands événements et les rassemblements de masse peuvent contribuer à la propagation de la COVID-19 aux États-Unis via les voyageurs qui assistent à ces événements et introduisent le virus dans de nouvelles communautés , a rappelé l'agence sur son site Internet.

Des exemples de grands événements et de rassemblements de masse comprennent des conférences, des festivals, des défilés, des concerts, des événements sportifs, des mariages et d'autres types d'assemblées , a-t-elle ajouté.

Les recommandations des CDC impliqueraient une réorganisation des calendriers des ligues professionnelles comme la LNH, la NBA et la MLS, mais aussi au tennis, au golf, en course automobile, en boxe, et dans d'autres sports organisés en Amérique du Nord.